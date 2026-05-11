化療12次戰勝子宮頸癌！她自設愛心廚房及宿舍　無條件幫抗癌病友

身在異地求醫，面對病痛之餘，最令人無助的往往是找不到1頓合適的飯菜、1處安穩的落腳處。在安徽合肥，1名40歲子宮頸癌康復者張利，曾深陷化療與絕望的陰霾，親身經歷過抗癌的艱難與孤獨，深知異地病友的困境。康復後她決定在醫院旁開設免費「愛心廚房」與「愛心宿舍」。她不僅提供物質支援，更以康復者身份擔任「心靈導師」，引發受助者自發性的愛心接力。2個月來，這件小店已幫助逾70名求醫者，用平凡善舉寫下最動人的人間溫情。



張利深知異地病友的困境，康復後她決定在醫院旁開設免費「愛心廚房」與「愛心宿舍」。（網絡影片截圖）

歷12次化療深陷困境 病友善意成前行動力

現年40歲的張利來自安徽靈璧縣。2023年12月，她確診子宮頸癌中期，隨即前往合肥求醫，經歷手術切除子宮及相關組織，隨後2年多時間裡完成12次化療。身體的劇痛與化療導致的脫髮，讓她一度陷入絕望。她回憶，比病痛更讓她煎熬的，是異地求醫的生活不便。

因病患飲食需極為清淡，忌油忌鹽，醫院又禁止攜帶廚具煮食，外賣餐食均不符合養生需求，她只能反覆翻看外賣平台卻無從下手。那段灰暗的日子裡，同病房的病友時常開解鼓勵，一句句暖心話語成為她支撐下去的力量，也讓她萌生了幫助其他病友的念頭。「自己淋過雨，所以想為別人撐一把傘」，她決定留在當地，為同路人搭建1個溫暖的避風港。

「自己淋過雨，所以想為別人撐一把傘」，張利決定留在當地，為同路人搭建1個溫暖的避風港。（網絡影片截圖）

自營快餐店補貼開支 免費提供煮食住宿

為了實現心願，張利在安徽省第二人民醫院附近的屋苑租下單位，經營1間快餐店維持生計。她特意騰出相鄰房間，用於打造免費愛心廚房，另設1間80平方米（約860 呎）的免費宿舍，內有8個雙層床位，分男女生寢室，配備衣櫃、廚衛等基礎設施。

1間約860 呎的免費宿舍，內有8個雙層床位，分男女生寢室，配備衣櫃、廚衛等基礎設施。（網絡影片截圖）

愛心廚房內爐具、餐具一應俱全，米、麵、油、鹽等調味品全部免費提供，病友家屬可隨時前來煮食，為病患製作清淡可口的餐食。有前來煮食的家屬表示，在外點1頓外賣需60至70元（約70至80港元），且不符合病患飲食要求，在愛心廚房自行煮食，僅需10至20元（約11至23港元）就能解決1餐，既實惠又安心。

愛心廚房內爐具、餐具一應俱全，米、麵、油、鹽等調味品全部免費提供，病友家屬可隨時前來煮食。（網絡影片截圖）

然而，這份善舉代價不菲。場地每月需承擔房租、水電、物資損耗等開支近1萬元（約1.15萬港元），全靠張利經營快餐店的收入維持，即便身體尚為完全康復，她亦堅持不收1分錢。面對質疑，她也從不辯解，只專注於幫助身邊有需要的人，家人也全力支持，外甥與弟弟妹妹也承諾會一同分擔壓力。

張利家人也全力支持，外甥與弟弟妹妹也承諾會一同分擔壓力。（網絡影片截圖）

化身「戰友」開導家屬 愛心接力溫暖傳遞

張利現在不僅是店主，更成為了病友與家屬的「心靈導師」。她用自己的抗癌經歷開解情緒崩潰的家屬與病友，鼓勵大家堅持對抗病魔，彼此加油打氣。曾有家境拮据的阿婆被她的善意感動，緊握她的手淚流不止。而受助的病友也紛紛傳遞愛心，有家屬離開前特意留下麵條等物資，希望能幫助後續有需要的人，讓這份溫情不斷延續。張利表示，自己做這一切不求回報，只希望這間充滿煙火氣的小房，能讓每1位身陷困境的病友，都能在陌生的城市感受到一絲溫暖，獲得堅持下去的勇氣。