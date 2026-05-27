美國動漫展驚現初音未來「新鮮腳汁」　粉絲現場對玉足狂飲｜有片

美國加州聖荷西（San Jose）近日舉行年度動漫盛會「FanimeCon 2026」，吸引大量動漫迷朝聖。然而，在動漫展外圍，一場由社交平台發起、被稱為「ParkCon」的週邊活動上，卻出現令人乍舌的一幕。一位打扮成初音未來的Coser，竟然在現場公開銷售名為「新鮮腳汁」（Fresh Feet Juice）的特調飲料。粉絲更可對着Coser的玉腿狂飲「新鮮腳汁」。



網上的影片可以見到一位打扮成初音未來的Coser在銷售「新鮮腳汁」：

據美國Reddit論壇「AnimeAnonymous」及社交平台X上流出的現場畫面，一位Cosplay成初音未來的女子以及另外一位戴上紅色假髮的女子，直接將雙腳浸在裝滿紅色飲料的巨大冰桶中，在現場直接提供給顧客。攤位旁的手寫價目表更詳細列出各種特製服務與收費：

喝一大口（Swig）： 10美元，約78港元

整杯（Full cup）： 15美元，約118港元

淋汁（Drizzle）： 20美元，約157港元，意指讓飲料順著Coser的腳趾滴入杯中

吐口水（Spitz）： 30美元，約235港元。

令人意外的是，這個極具爭議的攤位在現場大收旺場，迅速吸引大量粉絲排隊搶購。據現場粉絲透露，該攤位在短短一小時內就將所有的「新鮮腳汁」全部售罄。