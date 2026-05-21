日本最大Cosplay活動淪偷拍盛會　宅男狂拍女生裙底遭鬧爆｜有片

日本國內最大規模的Cosplay活動「日本橋街頭祭」（Street Festa）近日在大阪日本橋舉行，吸引約24萬人參加。然而，網上卻傳出照片和影片，在活動期間，有不少宅男包圍兩名女Coser，疑似近距離用手機和相機狂拍她們的裙底風光。不少網民對這種行為感到不齒，並認為應該逮捕這些男子。



網上傳出「日本橋街頭祭」混亂一幕：

日本有網民分享一段影片及照片，片中可見兩名年輕女Coser身穿超短裙現身，被大批男子包圍拍攝，有許多男子將手機、相機鏡頭直接放到女Coser裙下，狂拍她們的裙底春光。

有網民認為，「日本橋街頭祭」的cosplay攝影活動已演變成一場合法的偷窺盛會。人們似乎完全忘記了cosplay的意義，只是把手機伸進別人的裙底，把活動變成了一場徹頭徹尾的變態盛會。他們應該被逮捕。

亦有網民質問，「日本橋街頭祭」的主辦方是否知道這種行為？拍照者和被拍照者都有責任。所有參與者都令人感到毛骨悚然。

從活動的官方網站可見，活動規則禁止參加者身穿過於暴露的服裝參與活動。嚴禁以極低角度進行偷拍，以及進行任何有傷風化、違反公共秩序和道德的行為。活動呼籲參加者採取適當措施，避免捲入偷拍或性騷擾事件。