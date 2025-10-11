人夫陷網戀！奶奶逼媳婦離婚　結局逆轉失婚女笑翻︰沒這麼開心過

如果伴侶出軌，的確「分手要狠」！台灣1名人妻在網上發文訴說自身經歷，稱支付首期，打算和丈夫一起供樓共建愛巢，豈料對方陷入網戀，明明沒有見過對方真身，但丈夫徹底「沉船」，而奶奶竟支持兒子，強迫婚婦離婚，聲稱「人家對方家裡條件很好，父母說結婚就會送房子，你不離婚，我兒子怎麼成為人生勝利組？」，樓主被迫先返回娘家。



其後渣男丈夫依照「小三」所言，先向對方匯出9萬多新台幣（約2.2萬港元），繼而相約在汽車旅館見面，惟對方最後沒有現身，母子才知道遇騙。奶奶於是向樓主求救，「求我幫忙繳這個月房貸，求我不要離婚」，樓主當然拒絕，笑言「這輩子沒這麼開心過」、「我怎麼可能不離婚？我怎麼可能幫忙還房貸？」。



許多網民為樓主高興，「但願所有人渣都有現世報」、「也不照照鏡子看自己什麼貨色，還妄想有妹子會倒貼送房子」、「活該，偷雞不着蝕把米，現世報，完美的結局」。



樓主的丈夫愛上從未見面的女網友，甚至有意離婚。（AI生成圖片）

渣男丈夫愛上女網友

樓主投稿至facebook專頁「靠北婚姻」，表示自己當初支付首期，計劃和丈夫一起供樓，打造安樂窩，豈料丈夫在網上搜尋單身女生希望「交友」，結果透過Line認識1名女子，雙方陷入網戀，丈夫甚至有意離婚。

奶奶支持兒子︰趕快離婚啦

奶奶得知事件，竟然支持自己兒子，甚至向樓主直言「趕快離婚啦」，指「新新抱」家中經濟條件優渥，「未來親家」更稱結婚後就會送樓，「你不離婚，我兒子怎麼成為人生勝利組？」。

母子驚悉遇騙

樓主聞言大感錯愕，看到「小三」Line頭像，已經覺得很像偷圖，但她沒有解釋，唯有先返娘家暫避，數天後卻收到奶奶求救電話，原來丈夫相約「小三」在汽車旅館見面，但對方先「要求他必須要拿一筆錢出來，證明他不是只是想要『她』的身體」。丈夫依言匯了9萬多新台幣（約2.2萬港元）給對方，最後「獨守空閨了吧，錢沒了，人還沒睡到」。

樓主知道丈夫遇騙，丈夫和奶奶「看到我就是三步一跪九步一叩」，笑言這是「這輩子覺得最讓我感到快樂的事情」。（AI生成圖片）

奶奶求勿離婚和幫忙供樓

樓主形容丈夫和奶奶「看到我就是三步一跪九步一叩」，請求她切勿離婚，以及幫手繳交今個月房貸，樓主笑言這是「這輩子覺得最讓我感到快樂的事情」，而且一定會離婚，決不會幫手供樓。

網民︰請他滾遠一點

帖文引來大量網民留言，「報應」、「你的人生不需要ㄧ個危害你的人喔」、「你真的要很開心」、「請他滾遠一點，他風光會回來？」。

（綜合）