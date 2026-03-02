媳婦過年離家8天！奶奶入房亂翻這樣說　她敢怒不敢言網上公審

同一屋簷下也應有個人私人，即使覺得家人房間凌亂，都不應擅自進去觸碰物品。台灣1名人妻表示，自己和奶奶同住，無權鎖房門，而農曆新年前往其他國家達8天，返家後發現奶奶曾入房翻箱倒櫃，事後聲稱「房間太亂幫手整理」，令到她敢怒不敢言，只能在網上發文批評「真的非常過份的婆婆」。



帖文引來大量網民留言，「擅自進去你們的房間就是不對的事情啊」、「誰跟你說住一起不能鎖房門的？這已經是侵犯隱私權了」、「進房間看還很勉強、尚可接受，翻箱倒櫃也就非常非常的過份了」。



奶奶入房翻箱倒櫃，事後聲稱「房間太亂幫手整理」。（《童話故事下集》劇照）

奶奶入房翻箱倒櫃

樓主在facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」表示，目前和奶奶同住，自己「無權鎖房門，也不能跟婆婆說不能翻我的抽屜」，而她於農曆新年到其他國家長達8天，回家後發現奶奶入房翻箱倒櫃，聲稱「房間太亂幫手整理」。

樓主批評「真的非常過份的婆婆」。（《童話故事下集》劇照）

網民︰邊界感很低

樓主在文中批評「真的非常過份的婆婆」，許多網民都有同感，「如果是我遇到的話，起碼搬出去，要麼離婚」、「婆婆邊界感很低」、「老公是媽寶嗎？人呢」、「當然能說，要婆婆別進房間別翻抽屜，說不聽，換你去翻她的抽屜」。

（facebook群組「毒姑九賤婆媳討論區」）