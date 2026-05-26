台灣巴士車門夾老翁　頭懸車外30秒司機未察覺　竟反屈對方不落車

台灣台中市發生一起驚險的巴士乘車意外。年約70歲的老翁在搭乘台中客運72號下車時，遭車門夾住頭部，他身體受困車內、頭部懸於車外，驚險的是，司機竟未察覺甚至持續行駛近30秒，嚇得全車乘客驚聲尖叫。台中客運緊急回應，向受害乘客及大眾致歉，並宣布對涉事駕駛懲戒處分。



全車乘客尖叫喊開門 駕駛一度推諉

據目擊乘客於社群平台分享的驚悚經歷，5月23日下午5時許。當時該輛開往潭子聯合辦公大樓的72號巴士，在靠站讓乘客下車時，司機疑似未確認乘客是否已完全離開，便逕自關閉車門。導致阿公的頭部直接被夾在車門外，情況相當驚險。

台灣老翁遭車門夾住頭部。（Threads@carrot_.611）

讓全車乘客驚嚇的是，車輛在夾人的情況下仍持續行進，隨即大喊要求司機開門。然而，受困過程長達近30秒，司機停車後竟還一度辯稱是「阿公自己不下車」。目擊乘客痛心表示，看到老人家被夾住受驚，駕駛卻裝作沒聽見，令人難以接受。

駕駛未察覺乘客「頭在門外」客運公司道歉

針對此起重大安全缺失，台中客運坦承駕駛在開關車門時確實未依規定落實安全確認，導致乘客尚未完全下車便關門，造成此不當行為。公司對此表達「最高歉意」。

台中客運進一步表示，目前已對該名駕駛長進行告誡並予以記過處分，後續將強制進行再教育。為了防止類似案件再次發生，公司承諾未來將不定期抽查該駕駛的行車紀錄影像，嚴格監控執勤狀況與行駛規範，確保乘客安全。

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