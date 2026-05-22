BMI正常備考空姐1年！面試官暗嫌體型︰有運動嗎？　她質疑遭歧視

空中服務員（空姐）是許多女性的夢想職業，而多航空公司聘請空中服務員時，都有一定要求。台灣1名女生在Dcard討論區表示，為了考空姐而準備了1年，不論是多益（TOEIC國際交流用英語測試）成績、妝容還是廣播詞唸法，都練了很久」，最近參加完1間航空公司的空姐面試，面試官直言，其資歷優秀，但「我們這行體力需求很高」，更指「通常體型的維持，也反映了一個人對生活的自律程度，請問平常有在運動嗎？」。



樓主走出考場後愈想愈氣憤，「難道『自律』這兩個字只能用體態來衡量嗎？還是我真的太玻璃心？」，於是自拍一張照片，讓網民評理。（Dcard討論區）

樓主︰但那個暗示真的超級明顯

樓主形容當時「聽到真的愣住？」，雖然對方微笑詢問，「但那個暗示真的超級明顯」，自己「不是那種紙片人身材，但BMI也在正常範圍內」，平常進行規律運動，體力絕對不差，但面試官明顯嫌棄其身型。

網民︰這行就是這樣吧

樓主走出考場後愈想愈氣憤，「難道『自律』這兩個字只能用體態來衡量嗎？還是我真的太玻璃心？」，於是自拍1張照片，讓網民評理。許多網民留言指「考過幾次的心得是，航空公司真的超看身材，沒在跟你客氣的」、「不要難過，空姐面試真的很看面試官的眼緣，我姐同事年輕時漂亮，英文好，一樣沒考上」、「這行就是這樣吧，朋友很漂亮身材也很好，但後來還是被刷掉了」。

面試官暗嫌樓主身型，直言「我們這行體力需求很高」，更指「通常體型的維持，也反映了一個人對生活的自律程度，請問平常有在運動嗎？」。（AI生成圖片）

航空業沒有特別體型限制

台灣空服員每月平均薪資大約5萬至8.5萬新台幣（1.3萬至2.2萬港元），依照各間航空公司制度而異，多數採取底薪和其他津貼，基本報考條件是大專以上學歷、具備英語檢定例如多益，以及符合機艙設施操作的身高標準，過去有身高限制，但近年為了避免就業歧視爭議，多改為「摸高測試」，需要站立期間踮腳或雙腳平放地面狀態下，觸碰到機艙行李箱，通常高度要求大約2米，沒有特別體型限制。

若遭歧視而遭到拒絕錄用 可向勞動局投訴

任何人在台灣若因年齡、性別、種族、性傾向等因素，遭到拒絕錄用或不平等待遇，可向工作所在地的縣市政府勞動局提出免費的「就業歧視申訴」。

（Dcard討論區）