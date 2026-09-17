中環蘭桂坊「裸女遊街」影片瘋傳！笑容滿面舉動震撼　原因惹關注

在公眾場合應注意行為。本港網絡瘋傳影片，中環蘭桂坊驚現「裸女遊街」，1名年輕女子無視途人目光當眾裸體走路，且面帶笑容，舉手投足相當震撼，有目擊者驚呼「全裸喎」。雖然當時有不少途人經過「裸女」身旁，但都「直行直過」未有制止。



影片引來網民嘩然，紛紛猜測女子「全裸遊街」原因，「Take咗嘢（毒品）？」、「玩遊戲輸咗？」、「感情問題？」。亦有網民批評女子行為離譜「有傷風化」，認為應報警處理。另有不少網民「錯重點」，關注女子身上物品。



中環蘭桂坊驚現「裸女遊街」。（網絡影片）

【影片直擊】中環蘭桂坊驚現「裸女遊街」！只穿鞋襪挽袋走路

網上流傳的「蘭桂坊裸女遊街」影片長21秒，看到當時為夜晚，中環蘭桂坊德己立街斜路行人路上，有1名只穿了鞋和襪、挽着手提袋的全身赤裸長髮女子。

中環蘭桂坊驚現全身赤裸長髮女子，無視途人和車輛在身旁經過。（網絡影片）

中環蘭桂坊驚現全身赤裸長髮女子，無視途人和車輛在身旁經過。（網絡影片）

中環蘭桂坊驚現全身赤裸長髮女子，無視途人和車輛在身旁經過。（網絡影片）

裸女笑容滿臉走出馬路 目擊者驚呼：全裸喎！

女子無視途人和車輛在身旁經過，舉起雙手束好頭髮後，面帶笑容慢慢走出馬路沿上斜方向行走，神態自若，畫面則傳出男聲驚呼「全裸喎」。

網民看過影片震驚，關注女子「全裸遊街」原因。（網絡影片）

網民齊猜女子全裸遊街原因

網民看過影片震驚，好奇女子「全裸遊街」原因，又關注女子身上只剩下鞋襪：

「主人畀任務佢啫」



「Take咗嘢（毒品）？」



「玩遊戲輸咗？」



「行為藝術？」



「擺拍博流量？」



「係咪啱啱分咗手太傷心自暴自棄？」



「點解剩係着住鞋同襪？」



亦有網民批評女子行為離譜，認為應報警處理：

「點解冇人報警捉佢？」



「毀三觀！」



「道德淪亡！」



公眾地方猥褻刑罰是什麼？

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。