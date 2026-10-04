大馬漁民深夜隨兄長捕蝦墮海亡　未穿救生衣釀禍　翌日尋獲遺體

馬來西亞發生1宗海上捕蝦墮海溺斃悲劇。1名33歲本地漁民隨兄長駕駛漁船出海作業期間，因未有穿著救生衣，不慎意外墮海失蹤；兄長搜尋無果後報警求助，搜救隊連日出動多艘船隻展開搜查，最終在當地漁民的幫助下，翌日成功找到遺體。目前該遺體已被送往加央端姑法霞醫院進行解剖，待程序完成後將交還家屬辦理後事。



事發當晚，事主與兄長一同乘漁船出海，前往新港靠近巴都拉秧（Batu Layang）海域放籠捕蝦。（AI生成圖片）

兄弟一同出海 弟弟未穿救生衣釀成悲劇

據《東方日報》報道，事發於9月11日晚8時許，死者證實為33歲本地漁民凱魯阿米爾（Khairul Amir）。當晚，他與兄長一同乘漁船出海，前往新港靠近巴都拉秧（Batu Layang）海域放籠捕蝦。9月12日凌晨約3時許，未穿著救生衣的凱魯阿米爾突發意外不慎墮海。其兄長見狀立即在附近海域展開搜尋與救援，惟始終未見弟弟浮出水面；兄長懷疑弟弟已不幸溺水，隨後返航前往警局報案求助。

駕駛漁船出海作業期間，事主因未有穿著救生衣，不慎意外墮海失蹤。（AI生成圖片）

搜救隊出動5艘救援船隻 漁民發現浮屍

玻璃市港口海事執法機構接報後，隨即啟動搜救行動。在首日搜尋無果後，救援人員於9月13日早上8時再次展開搜救行動，聯同警方、消防拯救局及民防部隊共同出動5艘救援船隻。

該機構主任納榮表示，搜救行動展開不久後，當局於上午8時25分接獲當地漁民通報，指在距離巴都拉秧島約400米處發現1具浮屍。救援人員隨即趕赴現場將遺體打撈上岸，並運往玻璃市港口海關碼頭。

水位過低改碼頭上岸 遺體送院解剖

加央警區主任尤沙里夫丁隨後證實，由於新港碼頭當時正值退潮，水位過低，導致救援船無法順利靠岸，因此遺體改由玻璃市港口海關碼頭運上岸。死者遺體隨後被送往加央端姑法霞醫院進行解剖，待程序完成後將交還家屬辦理後事。當局亦向所有參與搜救的救援單位及熱心協助的當地漁民表達感謝。

（《東方日報》）

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