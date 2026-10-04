有片│港大男廁傳女生激烈呻吟！目擊者擬報警：有兇案？ 後續爆笑
撰文：布萊恩
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香港大學（HKU）男廁傳出女聲細思極恐？本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示香港大學某男廁廁格內，傳出女生激烈呻吟聲。目擊者拍攝現場環境，自言「有少少擔心」，求問網民是否需要報警，「係咪有兇案發生，叫得咁淒慘都有」。另有目擊者揭開事件後續。
影片引來網民熱議，有人估計是有人在廁格內進行性行為，笑言「戰況激烈」、「仲唔報警！拍攝者不救！」、「呢啲一定要敲一敲門，問下使唔使幫手」。不過亦有網民估計是有人在廁格內看色情影片（AV）但沒有關閉聲音。
「開聲睇」。該網民於9月30日在Threads發布影片，顯示香港大學某男廁廁格內傳出女生激烈叫聲，擔心是否有事發生，「哇入面（廁格）係咪有兇案發生，叫得咁淒慘都有，要唔要報警，少少擔心，在線等」。
【影片直擊】香港大學男廁廁格傳女生激烈叫聲 目擊者：係咪有兇案發生？
影片長30秒，看到男廁內有1個上鎖廁格，內裏不間斷傳出疑似女生呻吟聲音。樓主從多角度拍攝廁格，但無法看到內裏情況。
網民爆笑：一定要敲門問使唔使幫手
網民看過影片議論紛紛，有人估計是有人在廁格內進行性行為，也有人認為只是有人在廁格內看色情影片卻沒有關上聲音，「爆笑」留言：
「大癲，仲唔報警，拍攝者不救！」
「門口等佢地出嚟🤭」
「呢啲一定要敲一敲門，問下使唔使幫手」
「戰況激烈」
「再唔爆門救人，將有命案發生」
「梗係搵晒清潔阿姐保安員拉隊睇」
「係咪8樓，我都聽到，我仲以為聽錯」
「我覺得只係睇A片但冇關聲音……」
「肯定係睇鹹片唔記得關聲啦」
目擊者揭趣怪後續
另有自稱目擊者留言透露事件後續，「應該係播A片聲來，因為之後佢係有播其他嘢嘅聲，我開頭去洗手間嘅時候都以為自己聽錯，點知原來係真嘅，不過佢應該聽到我嘅皮鞋聲，所以佢中間就停咗無播，變咗播唔知咩嘢」。