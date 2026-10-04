香港大學（HKU）男廁傳出女聲細思極恐？本港社交平台Threads瘋傳影片，顯示香港大學某男廁廁格內，傳出女生激烈呻吟聲。目擊者拍攝現場環境，自言「有少少擔心」，求問網民是否需要報警，「係咪有兇案發生，叫得咁淒慘都有」。另有目擊者揭開事件後續。



影片引來網民熱議，有人估計是有人在廁格內進行性行為，笑言「戰況激烈」、「仲唔報警！拍攝者不救！」、「呢啲一定要敲一敲門，問下使唔使幫手」。不過亦有網民估計是有人在廁格內看色情影片（AV）但沒有關閉聲音。



香港大學某男廁廁格傳出女生激烈叫聲。（資料圖片）

「開聲睇」。該網民於9月30日在Threads發布影片，顯示香港大學某男廁廁格內傳出女生激烈叫聲，擔心是否有事發生，「哇入面（廁格）係咪有兇案發生，叫得咁淒慘都有，要唔要報警，少少擔心，在線等」。

【影片直擊】香港大學男廁廁格傳女生激烈叫聲 目擊者：係咪有兇案發生？

影片長30秒，看到男廁內有1個上鎖廁格，內裏不間斷傳出疑似女生呻吟聲音。樓主從多角度拍攝廁格，但無法看到內裏情況。

男廁內有1個上鎖廁格，內裏不間斷傳出疑似女生呻吟聲音。（Threads@hska1022）

男廁內有1個上鎖廁格，內裏不間斷傳出疑似女生呻吟聲音。（Threads@hska1022）

男廁內有1個上鎖廁格，內裏不間斷傳出疑似女生呻吟聲音。（Threads@hska1022）

網民爆笑：一定要敲門問使唔使幫手

網民看過影片議論紛紛，有人估計是有人在廁格內進行性行為，也有人認為只是有人在廁格內看色情影片卻沒有關上聲音，「爆笑」留言：

「大癲，仲唔報警，拍攝者不救！」



「門口等佢地出嚟🤭」



「呢啲一定要敲一敲門，問下使唔使幫手」



「戰況激烈」



「再唔爆門救人，將有命案發生」



「梗係搵晒清潔阿姐保安員拉隊睇」



「係咪8樓，我都聽到，我仲以為聽錯」



「我覺得只係睇A片但冇關聲音……」



「肯定係睇鹹片唔記得關聲啦」



目擊者揭趣怪後續

另有自稱目擊者留言透露事件後續，「應該係播A片聲來，因為之後佢係有播其他嘢嘅聲，我開頭去洗手間嘅時候都以為自己聽錯，點知原來係真嘅，不過佢應該聽到我嘅皮鞋聲，所以佢中間就停咗無播，變咗播唔知咩嘢」。

目擊者透露，廁格內的人疑似聽到其皮鞋聲後，停止播放色情影片。（資料圖片）

（Threads@hska1022）