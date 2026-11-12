44歲男解剖課「指侵大體老師」2分鐘　不滿被退學反告學校竟獲賠

日本一所大學最近因為遺體捐獻人數減少而發愁，沒想到相關報道發布後，網友們卻翻出了一樁發生在15年前的舊案。一名牙科大學男學生曾在解剖課上對女性遺體做出嚴重不當行為，事後被學校開除。然而，這名學生不僅沒有接受處分，反而把學校告上法庭，最終獲得約1200萬日元（約60萬港元）賠償。這件事再次被提起後，在日本網絡上引發了不小的爭議。



日本大學擔憂：再過10年，可能連解剖教學的遺體都不夠用

據日本《產經新聞》等媒體報道，千葉大學近年來面臨遺體捐獻登記者持續減少的問題。該校醫學研究生院一名負責解剖學教學的副教授透露，與20年前相比，千葉大學醫學部登記的遺體捐獻者人數已經減少約20%。如果這種趨勢持續下去，未來10年可能出現教學用遺體不足的情況。

神奈川齒科大學男學生15年前因為指侵女性大體老師而遭退學，怎料男學生非但對校方提告求償，還成功被法院認定校方調查不足、處分過重，判賠約1200萬日圓。（示意圖/unsplash@trnavskauni）

對於醫學院來說，遺體捐獻非常重要。醫學生學習人體解剖，不能只依靠書本和模型，真實的人體結構、神經血管分佈以及不同個體之間的差異，都需要通過實際觀察和操作來理解。尤其是外科醫生，紮實的人體解剖知識直接關係到今後的臨床工作。

日本把自願將遺體提供給醫學、牙醫學教育的行為稱為「獻體」。捐獻者通常需要生前登記，並按照接收大學的要求辦理相關手續。遺體進入大學以後，會用於解剖教學，完成教學任務後再依照規定進行火化及後續處理。

不過，遺體捐獻並不是簡單地簽個字就能完成。除了本人意願，家屬是否理解和配合也十分重要。對很多家庭來說，把親人的遺體交給大學，本身就是一個需要慎重考慮的決定。

千葉大學擔心的是，如果未來登記人數繼續下降，醫學教育可能受到影響。因此，校方希望更多民眾了解遺體捐獻的重要性，願意支持醫學人才培養。

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但報道在網絡上傳播後，討論方向卻發生了變化。有網友提起神奈川齒科大學2011年的一起事件，質疑大學是否真正尊重那些自願捐獻遺體的人。

這起舊案發生在2011年7月6日，地點是日本神奈川縣的神奈川齒科大學。

當天，學校正在進行人體解剖實習。涉事男子當時44歲，是該校牙醫學專業二年級學生。雖然年齡比一般大學生大得多，但他和其他學生一樣，需要參加人體解剖課程。按照課程安排，學生被分成不同小組，每組負責觀察和解剖指定的遺體。男子原本屬於第12組，該組使用的是一具男性遺體。

神奈川齒科大學對涉案學生作出退學處分後，反遭法院判賠1200萬日圓。（Google Maps截圖）

然而，當天下午4點左右，他突然離開自己的小組，來到第7組學生旁邊。第7組正在使用一具女性遺體進行解剖。男子向現場一名女學生詢問遺體的年齡，得知捐獻者去世時45歲後，他還說了一句：「跟我的年紀差不多。」

隨後發生的事情，讓現場學生感到震驚。根據案件相關報道及判決材料所述，男子在沒有得到授課教師明確指示的情況下，對女性遺體的私密部位進行了不當觸碰，並將手指伸入遺體陰道內反覆動作。

這一過程持續了約兩分鐘。現場有多名學生目睹，其中一名女學生受到驚嚇，當場哭了出來。其他學生也曾試圖阻止，但男子沒有立即停止。之後，遺體相關組織出現損傷，並有液體流出，男子才結束動作並離開。

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需要說明的是，網絡流傳的細節包含現場學生證言及案件爭議內容，不能把每一項描述都直接當成法院最終認定的事實。但男子在解剖實習中對女性遺體進行相關操作，以及由此引發學校處分和訴訟，是這起案件的核心。

事件發生後，學校很快接到報告，並開始調查。

男學生辯稱是在認真學習，還說不應該被倫理觀念妨礙。校方調查期間，男子並沒有完全否認自己接觸女性遺體私密部位的行為。2011年7月13日接受學校詢問時，他承認曾將手指伸入遺體陰道內部，但對持續時間、具體動作以及行為性質，提出了與其他學生不同的說法。

他的主要辯解是，自己當時並沒有猥褻意圖，而是在進行人體解剖學習。按照他的說法，既然捐獻者生前同意把遺體交給大學用於醫學教育，就意味著希望學生能夠充分觀察和了解人體結構。他認為，不應該因為觸碰某些特殊部位會讓人感到尷尬，就影響正常的醫學學習。

男子還提出，如果對象是一名活著的女性，在對方明確拒絕的情況下繼續觸碰，當然存在問題。但遺體已經沒有表達拒絕的能力，他認為不能簡單用對待活人的方式來判斷自己的操作。

這一解釋也成為後來爭議的焦點。人體解剖教學確實可能涉及生殖器官等敏感部位，但醫學教育中的任何操作，都必須符合課程要求，並在教師指導下進行。遺體捐獻者同意將身體用於教學，並不意味著學生可以隨意決定觀察和操作的內容。

更重要的是，學校調查發現，當天的實習課程並沒有安排相關生殖器官的觀察內容。除了這次解剖課事件，神奈川齒科大學在處分過程中，還提到了男子入學以來的其他不當行為。

按照校方的說法，男子此前曾未經允許拍攝課堂內容，也曾在沒有取得同意的情況下拍攝女學生，並持續向相關女學生發送電子郵件。學校曾就這些行為對他進行提醒和警告，但校方認為，他並沒有表現出充分的反省態度。

2011年7月14日，學校完成相關審議，認定男子的行為嚴重違反學生應遵守的規範，並決定給予退學處分。從事件發生到作出退學決定，前後只有8天。但學校沒有想到，這個處分決定後來會讓自己陷入一場持續多年的官司。

被退學後，他反過來起訴學校，索賠1500萬日元

2011年10月25日，男子向橫濱地方法院提起訴訟，認為神奈川齒科大學對自己的處分不合法。

他的理由是，學校沒有充分調查事件經過，就認定自己存在嚴重違規行為，並直接給予最嚴厲的退學處分。因此，他向學校提出約1500萬日元（約75萬港元）的賠償要求。

校方表示，事件發生後已經成立調查機構，聽取了當事人的解釋，也向相關教師和學生了解情況。男子在解剖課上的行為嚴重違背醫學教育應有的倫理要求，學校有權根據校規作出退學決定。

2013年9月13日，橫濱地方法院作出判決。

法院認為，學校在調查和處分過程中存在不足。尤其是對於授課教師當時的指示、男子與其他學生證言之間的差異，校方沒有進行足夠充分的核實。

不少網友認為，在解剖課堂上發生這樣的事情，而學校又無法通過合法、完善的程序進行處理，勢必影響公眾對遺體捐獻制度的信心。（示意圖/unsplash＠impulsq）

同時，法院認為，學校在尚未充分查清相關情況的前提下，直接給予退學處分，缺乏足夠合理的依據，處分程度也存在明顯不相稱的問題。最終，法院認定學校的退學處分不當，並判令神奈川齒科大學向男子支付約1200萬日元。

這一結果後來成為網絡爭議最大的部分。很多網友無法接受的是，一名在解剖課上對女性遺體做出不當行為的學生，最終竟然因為學校處分存在問題而獲得高額賠償。

不少網友認為，遺體捐獻者生前願意把自己的身體交給醫學教育，是出於對大學和未來醫務人員的信任。如果在解剖課堂上發生這樣的事情，而學校又無法通過合法、完善的程序進行處理，勢必影響公眾對遺體捐獻制度的信心。

畢竟，願意在去世後把遺體交給醫學院的人，已經作出了一個非常重要的決定。大學在接受這份捐獻的同時，也有責任確保每一具遺體都得到尊重。

如果連這一點都無法讓捐獻者和家屬放心，那麼再怎麼呼籲大家登記，恐怕也很難真正解決問題。

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