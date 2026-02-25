印男求歡被拒竟姦殺碩士女友　破壞遺體後再姦屍　還用黑魔法招魂

印度中央邦大城市印多爾（Indore）日前爆發震驚社會的殘忍虐殺案，一名男子在「MBA碩士」女友拒絕性行為後，竟性侵後勒斃、持利刃破壞遺體，最終再次姦屍得逞。



男子落網後態度囂張，警方透露，他犯案後還試圖施展「黑魔法」進行招魂。

「MBA碩士」女友拒絕性行為後，他竟性侵後勒斃、持利刃破壞遺體，再次姦屍：

離奇失蹤2天 被發現時遺體腐爛

《新德里電視台》（NDTV）報導，死者在2月10日告訴家人要辦理出生證明更改，由父親開車送到相關行政部門後，與男友達莫提亞（Piyush Dhamnotiya）前往對方租屋處。當天死者致電妹妹表示要參加生日聚會，並於晚間11時前返家，然而，接近午夜時，家人卻收到死者簡訊，表示：「告訴爸爸，今晚不回去了。」隨後便關機。

沒過多久，多則不雅影片從死者手機上傳至一個大學WhatsApp群組，影片中可清晰看出死者的臉，另一人則被表情符號遮住。學校管理層將影片刪除後通報死者父親，家屬在遲遲未能聯繫上死者的情形下，11日晚間正式報警。

沒想到兩天過後，達莫提亞的租屋處散發強烈惡臭，鄰居報警後警方破門，發現死者赤裸地躺著，屍體嚴重腐爛。死者的父親悲痛表示，他只能透過女兒穿的襪子來辨認她的身份。報導指出，家屬痛批警方尋找消極，因為先前曾來到達莫提亞的租屋處，卻因門鎖上就離開。

兇手落網 驚悚作案過程曝光

警方迅速就將達莫提亞逮捕歸案，沒想到他落網態度囂張，對著鏡頭說道：

發生就發生了，別管了！知道真相又怎樣？時機到了我自然會說出一切！

警方調查指出，達莫提亞在女友以「身體不適」拒絕親密行為後，他先性侵得逞，隨後再用繩索勒斃對方，再拿利刃狂捅遺體。

更令人髮指的是，警方表示達莫提亞做完這一切後，還輕鬆冷靜地外出購買啤酒，回家喝完後進行姦屍，隨後開始逃亡。此外，達莫提亞一度進行「黑魔法」（black magic）的招魂儀式，相關案情細節仍在持續調查。

