加州名醫徒手扯病人衛生棉條指侵　還說「你很棒」　終遭重罰釘牌

美國加州一位知名醫師2021年爆出性犯罪醜聞、被指控對女病患伸出狼爪。



據稱這名醫師在沒有配戴手套的情況下，拿掉正值生理期女病患的衛生棉條，接著用手指侵犯對方。誇張且噁心的行徑讓這名醫師如今面臨吊銷執照和支付罰款的懲罰。

示意圖（Unsplash@Online Marketing）

美名醫指侵女病患 扯掉衛生棉條還說：妳很棒

《紐約郵報》報導，這起事件2021年9月發生在加州佛雷斯諾（Fresno）。根據加州醫療委員會的文件，受害女病患當時前往男醫師佩里（Victor Lynn Perry）經營的診所、進行頸部手術後的複診。

這名女病患當時講述自己近期出現類似坐骨神經痛的症狀，佩里便開始檢查。然而過程中，佩里開始用手以「小半圓的動作」按壓女病患的私處前方，接著更向下移動到鼠蹊部和大腿內側。

更誇張的是，當時女病患正值生理期，私處有使用衛生棉條，佩里竟在沒有戴手套的情況下，直接將衛生棉條拉出，然後用手指侵犯對方。更令人作噁的是，佩里當時還說：「沒事的，你很棒，我只是在調整。」

倍感不適的女病患隨即結束檢查，並在離開時給櫃檯留下紙條，上面寫著：「佩里醫師剛剛侵犯我。」隨著這起醜聞曝光，相關調查和審理也隨之展開，最終加州醫學委員會在本月17日撤銷佩里的醫師執照，他還必須支付6萬5926美元（約52萬港元）的調查和執法相關費用。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】