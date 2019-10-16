【健康】留意試紙到期日、每次換指採血　10大測試血糖注意事項！

「篤手指」驗血糖對絕大部分糖尿病人而言是「家常便飯」，為了確定血糖值有否異常，每天持續監測血糖值對糖尿病人士來說非常重要。在測試的過程中，糖尿病人亦要小心注意一些小細節，以免令測試結果出現誤差。

定時的血糖測試，可以了解某種食物或活動是如何影響血糖值，從而作出飲食及活動量的調節，將血糖值控制在正常的範圍之內。（GettyImages/VCG）

檢驗血尿方法

糖尿病者應進行自我血糖監察，以確保空腹及餐後兩小時之血糖達致理想範圍。他們亦可從自我監察血糖記錄中，追踨個人飲食、運動或生活中的變化與血糖關係，從而加以改善，建立良好的生活模式。

兒科專科醫生梁寶兒表示，現時糖尿病人日常測試血糖的方式主要有兩種，第一種是較常見的自我血糖監測（Self Monitoring of Blood Glucose，簡稱SMBG）， 只需將手指頭的一滴血滴在試紙上，依照說明書上的測試步驟，正確使用血糖測試機，便可知道自己的血糖水平，「通常一分鐘內便有結果，病人可隨時隨地觀察血糖水平。」

第二種方式是連續血糖偵測（Continuous Glucose Monitoring，簡稱CGM）系統，是一款植入皮下的小型監測器，病人可以將微型探針插入皮下，監測器會每5或15分鐘傳送血糖水平到手機APP，如果血糖異常會馬上發出警報，「CGM可以用7至14日才替換微型探針，比起每次『篤手指』方便，不用痛很多次，不過費用較貴。」

兒科專科醫生梁寶兒表示，在設定血糖控制指標時，須考慮病人年歲、存在的併發症及/或其他疾病、出現血糖過低的風險等。 （受訪者提供）

留意血糖水平

梁醫生亦指，理想的飯前血糖水平應為4.0至7.0 mmol/L，而飯後則不應超過10 mmol/L。不過，視乎每個病人的不同情況，血糖控制指標亦會有些許不同。他表示：「在設定血糖控制指標時，須考慮病人年歲、存在的併發症及/或其他疾病、出現血糖過低的風險等。」

根據香港糖尿聯會資料，圖為三項血糖控制指標，看看你自己是否達標！（01製圖）

據香港糖尿聯會資料，糖尿病人每天測試血糖的次數可由二至七段時間不等，視乎個人需要及病情而定。測試血糖的時間包括：空肚、餐前、餐後兩小時、睡前、運動前後、身體不適時等，建議測試日子包括工作日及非工作日。若有以下情況亦應將測試頻密次數增加，避免血糖忽高忽低，及達致控制目標。

須增加血糖驗測次數原因（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

檢驗血糖注意事項

糖尿病人驗血糖時，除了跟足血糖機的使用說明及步驟，亦要留意其他注意事項。

十大檢驗血糖須知（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

（資料來源：香港糖尿聯會、健談、智抗糖）