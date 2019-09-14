【減肥必睇】咩食物可以代替牛油？　即睇7種邪惡食物代替品

美食是很多打工仔慰藉心靈的最佳良藥，不論是下午茶時間的西多士、朱古力、薯片、汽水，抑或是下班後的邪惡「好西」，例如芝士火鍋、各式甜品等。

不過，不少邪惡美食都是高糖、高油、高鹽或高卡，吃得多容易增重之餘，亦有機會對健康帶來負面影響。如果邊吃邊感到內疚，不妨找一些健康替代品，同樣有慰藉心靈之效。