【減肥必睇】咩食物可以代替牛油？　即睇7種邪惡食物代替品

撰文：梁啟敏
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美食是很多打工仔慰藉心靈的最佳良藥，不論是下午茶時間的西多士、朱古力、薯片、汽水，抑或是下班後的邪惡「好西」，例如芝士火鍋、各式甜品等。
不過，不少邪惡美食都是高糖、高油、高鹽或高卡，吃得多容易增重之餘，亦有機會對健康帶來負面影響。如果邊吃邊感到內疚，不妨找一些健康替代品，同樣有慰藉心靈之效。
不少加工食物高熱量又低營養，多吃對身體有害無益。（GettyImages/VCG）
在日常生活中，加工食品幾乎難以避免，它們方便又好吃，不過，一般都含有高卡路里和較少的維生素及礦物質，不利健康。通過一些小的改變，以較天然和有營養的食物取代這些加工食品，滿足口感之餘，亦使身體更強壯。
按圖了解以下7種邪惡食品的健康替代品：
1. 【以牛油果代替牛油】 牛油含有的飽和脂肪會增加血液中壞膽固醇水平，增加患心臟病及血管栓塞風險。而口感近似牛油的牛油果，不但含有大量單元不飽和脂肪酸，可以稀釋血液濃度，降血壓及改善免疫系統功能，亦有超過20種不同的維生素、礦物質和植物營養素。你可用牛油果肉取代牛油塗麵包，甚至作烘焙用亦可。（Wesual Click/Unsplash）
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（資料來源：The South African）
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