【健康】中醫分析三大M痛類型　暖包熱敷、按摩穴位有效舒緩痛楚

很多女性都受經痛困擾，經痛發作時會出現小腹冰冷的情況，嚴重者甚至四肢發冷、面色蒼白、疼痛不止等，只能躺在床上休息。位元堂中醫師陳少白指，以上情況都是寒性的症狀。

經痛問題困擾很多女性，輕微經痛會感到小腹脹痛、心情不振，嚴重的甚至影響日常生活，痛到甚麼也做不了，只能躺在床上休息。（GettyImages/VCG）

陳少白醫師指，寒底女性最容易有經痛問題，如工作環境長期寒冷亦容易出現經痛。由於寒底人士血氣不通，所謂「不通則痛」，有些女性甚至因而出現偏頭痛或其他痛症。

五大經痛原因

中醫認為痛經有五個原因，第一是腎氣虧損，先天腎氣不足，或性生活過度，或久病虛損，傷及腎氣，腎虛則精虧血少，沖任不足，經行血泄，「不榮則痛」，故使痛經。第二是氣血虛弱，大病久病、脾胃虛弱、長期熬夜不夠休息等，容易形成氣血兩虛。氣血兩虛是指氣虛而運血無力，血液虧虛的病理狀態。主要表現為氣虛無力推動血液以致全身乏力，以及血虛所引致的經血量少、顏色淡。

陳醫師指，健康體質的經期應有5至7日，經血呈鮮紅色，血塊不應太多太大。如經血顏色太淡代表貧血，顏色呈瘀黑色則是太寒。（盧翊銘攝）

第三是氣滯血瘀，是指氣虛而運血無力，血行不暢，甚至瘀阻不行的病理狀態。返工經常坐或企，加上心情抑鬱或易怒，容易氣滯血瘀，主要表現為疲倦、水腫、心煩易怒，經前或經期小腹脹痛、偏頭痛、拹肋乳房脹痛，月經顏色紫黯有血塊。

第四是寒凝血瘀，經期產後，感受寒邪，或過食寒涼生冷，寒客沖任，與血搏結，以致氣血凝滯不暢，經前經時氣血下注沖任，胞脈氣血更加壅滯，「不通則痛」，故使痛經。第五是濕熱蘊結，香港天氣潮濕又經常下雨，不少人都會有濕性體質，加上天氣酷熱，更容易出現濕熱蘊結的情況。濕熱蘊結的女性經色深紅、有酸臭味，不但會經行腹痛，更可能有腰骶脹痛，或低燒的情況發生。

經痛有三大類型，可配對合適的經痛食療舒緩症狀：（按圖了解）

1. 【氣滯血瘀型經痛】 經前或經期頭2天下腹經痛；經色紫暗，有較多或較大血塊（大於1圓硬幣者），血塊排出疼痛可減；經前有乳房脹痛。（GettyImages/VCG）

按摩穴位有助舒緩痛楚

如果打工仔在上班時出現經痛，陳醫師建議以下兩個方法舒緩。第一個是使用暖水袋或暖包熱敷下腹，「經痛是由子宮收縮引起，使用暖包熱敷痛的位置有助放鬆肌肉，改善血液循環，舒緩經痛。」另一個方法是按摩穴位，包括血海穴及合谷穴，前者在大腿內側近膝頭的位置對上2寸左右，即大腿內側肌隆起的地方；後者在手掌虎口位置。用手指在以上兩個穴位按5至10分鐘便可，如果在經前一星期開始按，更有效預防劇烈的經痛。

其他預防及舒緩方法：（按圖了解）

1. 【戒凍飲】如果女性本身有手腳冰冷問題，嗜飲凍飲更是經痛的元凶，想舒緩經痛，應在經期期間戒凍飲，平日亦應盡量少飲凍飲。(Julia D'Alkmin/Unsplash)

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