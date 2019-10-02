【少年白髮】為何額頭、兩鬢現白髮？　教你從頭髮狀況看健康

現今的職場人工作、生活壓力都不小，不少人年紀輕輕就長出了白頭髮。事實上，根據白髮的位置，就能判斷出健康狀況。有不少疾病都有可能導致少年白，如腦垂體功能下降、甲狀腺功能亢進等內分泌紊亂疾病；另外，結核、傷寒、惡性貧血等消耗性病症，均是導致少年白的因素。

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頭髮稀疏、脫落 警示內分泌紊亂

烏黑亮澤的頭髮離不開細心呵護和滋養。對頭髮來說，如果水分營養得不到及時補充，皮脂腺分泌減少，也會出現乾枯脫落。頭髮變稀疏存在多種原因，如體內激素失衡、纖維瘤和壓力等；若是莫名大量掉髮，則說明身體承受巨大壓力或腎虛過度。

掉髮人群盡量不要用脫脂性強或鹼性洗髮劑，以免頭髮乾枯、頭皮壞死。建議最好選用對頭皮無刺激的天然洗髮劑；同時，燙染頭髮不要過於頻繁，否則極易損傷頭皮毛囊，造成頭髮大片脫落，引起掉髮。

頭油難言之隱 溼毒、激素高

頭髮油膩發光，像抹了油，頭油看似問題不大，但多少有些傷顏面。頭油其實就是身體的皮脂腺分泌出來的油脂，這些油脂的主要作用就是防止皮膚水分的蒸發，但分泌過多就有問題。此現象容易出現在脾肺不和，脾氣太差、肺氣又虛者身上；而濕熱過盛，頭髮和臉非常愛出油、舌苔特別厚膩、前額和頭頂掉髮。

濕熱過盛者建議可多攝入綠茶和黃豆等富含抗氧化劑的食物，並經常進行瑜伽和打坐等紓壓活動；或在沖去洗髮乳後，以檸檬數滴、1杯水用混合液沖頭，將有助於減少頭皮油脂分泌，促進頭髮吸收營養。

濕熱嚴重的人，可用薏仁、綠豆、荷葉一起煮粥，經常服用能起到清熱利濕的作用，不僅可以防止掉髮，還可以減肥。

資料來源：《小信號防大病》；出版社：大是文化

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