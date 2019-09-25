【水果營養】「低腹敏水果」 助遠離腸躁症　穩定血糖紓解便秘...

生活壓力大、蔬果吃太少、便秘、太晚吃晚餐、愛吃宵夜、睡不飽又運動不足，很多女性都「中招」！台灣董氏基金會一項針對2136位台灣民眾「身體快樂指數」調查發現，20-39歲女性中，每2人就有1人覺得自己身體不快樂。 營養師莫雅淳說，這些人因為共同的不良生活習慣，都屬於罹患便秘型大腸激躁症的高風險族群。建議每天至少都要攝取3份蔬菜跟2份水果，維持良好的生活作息、不要熬夜，避免吃宵夜及高油高糖的食物，尤其是在下午茶的時間。

營養師莫雅淳建議每天至少都要攝取3份蔬菜跟2份水果（Brenda Godinez/Unsplash）

又累又變醜？ 調整生活習慣、下午別吃錯

台灣腸躁症（腸易激綜合症）盛行率22.1%中，20~39歲女性病患就佔了29.5%。調查發現，多數女性蔬果攝取不足2份，運動不足3天，覺得自己又累又變醜，還習慣吃含糖點心當下午茶。

台北榮民總醫院內視鏡中心王彥博主治醫生指出，這一類的食物中的糖分人體較難吸收，腸胃內的微生物會把它代謝，產生脹氣狀況，人就會不舒服，可以試著進行2-3週低腹敏食物調整，盡量避免甜食，以膳食纖維，低腹敏蔬果飲食取代。

低腹敏水果穩定血糖促排便 改善腸燥症

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