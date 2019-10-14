【運動醫學】跑步後飲冰水較易肥？　即睇中醫師拆解4大健康謬誤

不少人都知道做運動可減肥，但對坊間一些跑步期間及跑步後的健康迷思一知半解。究竟跑步時喝冰水會否致肥？空腹做運動的減肥效果更明顯？就這些疑惑，大家不妨參考中醫師的意見。

養成做運動習慣確可收減肥之效，但相關的健康迷思亦得注意，免得事倍功半。﹙unsplash﹚

Q1. 空腹跑步，會更有效地減肥嗎？

不少都市人會把握時間，在上班前或放工後做運動，而為加速減肥之效，有人更誤信坊間偏方，認為在運動前後及過程中都不吃不喝，認為可藉減少吸收，加強減肥的效果。

但據註冊中醫師曹信恩指，這其實就是一種「不要命」的做法，因為就算要減肥，身體都要有足夠的糖份才讓身體有足夠體力運動。另外，他亦提醒：「運動亦不可以過量，一星期大約三次，每次30至45分鐘已足夠。減肥的話，更要配合適當的飲食，不可不吃不喝。」

曹醫師補充，即使選擇在早上跑步，亦切忌空腹出發。「空腹跑步會容易造成頭暈，因為身體沒有足夠的糖分，令肌肉在低血糖狀態下沒有能量去應付所需的運動量，這會令人比較容易疲累。」所以，於跑步前三十分鐘至一小時，應進食足夠的碳水化合物或含葡萄糖的食品，如香蕉，然後等待約30分鐘，讓身體吸收後才開始運動。

Q2. 跑步後喝冰水會容易令人肥胖？

坊間有傳運動後飲用冰水的話會較易致肥。這說法當真？曹醫師如此解釋：「飲用冰水不會致肥，因為水沒有卡路里。不過，由於冰水比較傷脾胃，而當大家脾胃差的話，就會令體內容易積聚痰濕﹙人體臟腑功能失調，易引起氣血津液運化失調﹚，這會間接地令人較易變肥。不過，只有長期飲用冰水才會有此狀況。」

飲用冰水不會致肥，因為水沒有卡路里。﹙unsplash﹚

Q3. 跑步後立即進食，身體的吸收能力會否更好？

不少人有種錯覺，以為在運動消耗一輪能量後便立即進食，身體會比平時吸收更多營養，但曹醫師指，兩者其實並沒有關係，「跑完步後，無論是立即飲用開水、能量飲品或可樂都是沒問題的，甚至還可補充身體流失的糖份，令肌肉沒那麼累。不過如果是正餐的話，則最好等心跳返回平時水平時才食用。」

曹醫師強調，大家不用擔心運動後立即進食，身體的吸收能力會增加，因為「肥胖」是用一整天去計算的，每吸收3,000卡路里才會肥一磅，所以只要連同消耗計算再內，一天內不超出3,000卡路里便可」，但他也叮囑，跑步後最好少吃脂肪類食品，如肥肉及煎炸類食物。

Q4. 動期間，何時應飲水，何時應飲能量飲品？

曹醫師指當大家覺得口渴時就應該飲水，不用計較運動期間還是運動後，「因為感到口渴，就是身體給予你需要水份的訊號。」

但應該何時渴水及何時渴能量飲品？曹醫師指：「進行輕量的運動時，飲水已可以；但若參與籃球或足球等需要大量體力消耗的運動，則飲用能量飲品為佳，因為能量飲品含糖分和電解質，電解質可以有助控制肌肉，防止抽筋，亦可以使體力更加持久。」

曹醫師指口渴時就應該飲水，不用計較運動期間還是運動後。﹙被訪者授權使用照片﹚

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