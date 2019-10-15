【中醫貼士】月牙顏色、指甲紋路露玄機？教你從指甲狀況睇健康！

指甲是反映身體健康的指標之一，包括不少人談論的月牙，不過怎樣的月牙才算健康？當月牙呈現不同顏色時，又代表身體出現哪些狀況？健康事情不宜「估吓估吓」，若對指甲狀況有疑問，不妨參考中醫師的意見，好更了解身體狀況。

氣血足、肝血又充足，指甲自然堅韌明亮、紅潤光澤，也代表身體夠健康。（Sarah Cervantes/Unsplash）

據中醫張婉蘭指，肝主筋，其華在爪，而指甲根部共有十二個穴位點是經脈陰陽交替之處，也是經絡氣血所出之處，所以當身體的氣血足、肝血充足時，指甲自然堅韌明亮、紅潤光澤，也代表身體健康。

健康的指甲，應該具備以下特徵：

甲色健康，指甲均勻，呈健康的桃紅色或粉肉色； 甲質堅韌，厚薄適中，軟硬適度，不易折斷； 表面光滑，有光澤，無分層、紋路等； 甲緣整齊，無缺損； 指甲根部半月約佔指甲的五分之一，且以乳白色為宜。

月牙面積

指甲的月牙、紋路、形狀、甲質等，均反映不同身體情況。例如月牙方面，張醫師表示，若雙手有八至十隻手指有半月痕為之最好，但一般而言，拇指、食指、中指都有月牙，而雙手共有六個月牙才算是達基本的健康。

她續指，健康人士的月牙應佔指甲面積的五分之一，如果月牙面積小於指甲五分之一，則表示精力不足及腸胃吸收能力差；如果月牙面積大於指甲五分之一時，多意味著心肌肥大，當心易患心腦血管、高血壓、中風等疾病。

月牙面積與健康（按圖了解）：

月牙顏色

張醫師表示，月牙的變化可以反映一些健康問題，不過前提是你的月牙變得跟以前很不同，而不是你的月牙與別人有不同，只有通過和自己的月牙比較才有意義。例如，若月牙突然變得晦暗、縮細、消失，往往意味著患有消耗性的疾病（即癌症）、腫瘤、內出血等。

不同顏色的月牙亦代表五臟六腑的改變。正常的月牙是奶白色，表示是強壯，體質好，身心健康；灰白色則代表精力弱，影響脾胃消化吸收功能的運作，容易引起貧血、疲倦乏力；粉紅色（與甲色分界線不清）代表臟腑功能下降，體力消耗過大，陰虛陽亢，容易引起糖尿病；紫色代表血液迴圈不良、供血供氧不足、腦動脈硬化，要留意會否容易有心腦血管疾病；黑色則多見於患嚴重心臟疾病、腫瘤或長期服藥人士，或藥物和重金屬中毒者。

月牙顏色與健康（按圖了解）：

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指甲紋路與斑點

除了月牙外，人們亦可藉觀察指甲的紋路了解身體狀況。張醫師稱，指甲有直紋表示容易神經衰弱、免疫功能差、容易感冒以及反復感冒；指甲橫紋，表示有腸胃疾病。

有些人的指甲上會有白色斑點，出現白色斑點的原因有多種，如銀屑病和濕疹、飲食中缺乏礦物質鋅等，這種情況下，白色斑點會較小，指甲亦較軟，至於較大的白色斑點，則出現在消化不良和長期帶乙型肝炎病毒者，成人多見於肝功能代謝或受損問題，特別是乙肝慢性病人，這種人一定要少喝酒。

另外，張醫師表示，如果指甲容易斷，代表血氣較差，肝血不足及甲狀腺功能低下。飲食中鐵缺乏也可導致指甲變薄、易脆和易損害，需要多吃綠葉蔬菜、紅肉和蛋類，增加鐵的攝入量。補充維他命如複合維他命B群也有助改善脆甲症。另外，指甲經常在潮濕或乾燥環境中也會加重脆甲症。

其他指甲特徵（按圖了解）：

+ 4 + 3 + 2

指甲形狀方面，張醫師指，健康的指甲中部隆起，邊緣彎曲向下，是代表身體健康，但指甲如果出現中央凹陷，兩端翹起情況，屬於匙狀指，就是缺鐵性貧血的一個症狀，一般在缺鐵性貧血之後數月發生。匙狀指會隨著貧血情況改善隨之消失。

張醫師補充，用觀察指甲的變化來測知疾病，如同觀察舌診、面診一樣，均屬於中醫望診的範疇之一，建議診斷疾病時除了診指甲外，還要配合望、聞、問、切，並結合患者臨床症狀，才能找出真正的病因，並且對症治療。

中醫張婉蘭建議，如果有精氣缺乏的問題，可補充蛋白質，優質蛋白質以中性為好，如奶類、蛋類、豆類、魚類、黑色性食物（逢黑色食物補腎）、種籽性食物等。（受訪者授權提供）

湯水建議：

桑寄生首烏煲雞湯（平肝清熱，養血護肝）

材料：桑寄生六錢，製首烏六錢，蓮子五錢，紅棗（去核）四粒，竹絲雞一隻

製法：竹絲雞洗淨汞水，其他材料洗淨，所有材料加水八碗入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，加鹽調味即可。

枸杞菜養肝湯（滋補肝腎，黑髮悅顏）

材料：枸杞菜（連梗）半斤，石斛三錢，枸杞子三錢，蜜棗三粒，豬瘦肉六兩

製法：豬肉洗淨汞水，其他材料洗淨，所有材料加水八碗入煲，以大火煲滾後轉文火煲約一小時，加鹽調味即可。