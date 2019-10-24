【近視】驗眼度數為何不真確？　小心假近視！

近視度數又深了？近視是都市人最常見的視力問題，不少人認為近視只要戴眼鏡就可以解決，亦對度數越來越深不以為然，不斷再配新眼鏡，殊不知自己驗出來的近視度數有可能是假的！ 所謂「假近視」，其實是由於眼睛睫狀肌無法放鬆，令驗出來的近視度數深於真實情況。到底出現假近視的原因是什麼？近年流行速配眼鏡，未必能詳盡驗眼，如果不知道自己假近視，結果驗錯度數，會有什麼問題？由眼科專科醫生伍立祺為我們解答及分享護眼貼士。 撰文：眼科專科醫生伍立祺

香港不少人都有近視問題，但又知不知道自己的度數中，有多少是真？有多少是假？（ratushny/unsplash）

原來近視都可以有假！正常情況下，人在量度近視時，眼球內睫狀肌肉應該處於放鬆狀態。不過，有些人的睫狀肌力量太強，無法自我放鬆，令眼球水晶體屈光度增加，導致驗出的近視度數比真實的深，即俗稱的「假近視」。

先簡單了解何為「假近視」（按圖）：

+ 9 + 8 + 7

兒童較易患假近視

假近視患者以小朋友居多，原因是小朋友的睫狀肌比較敏感，驗眼時睫狀肌容易過份收縮，使晶體過份聚焦。要排除假近視的情況，驗眼時應使用散瞳劑，以放鬆睫狀肌的功能，方可測出真正的近視度數。不過，家長要留意，一般使用此類眼藥水後，小朋友在半日內視力都會比較模糊。

電子產品普及，從小就使用或影響兒童的眼睛健康。（Getty Images/VCG）

不是小朋友就不用擔心？當然不是，長時間近距離專注用眼的青年人，也容易出現假近視。一般人到了二十歲以上，近視度數應該不會再大幅加深，但如果驗眼時仍發現度數越來越深，也要留意是否假近視。

至於因為假近視而多出的「假」度數可以有多少，其實是因人而異，但較嚴重的情況可以是多出足足200至300度。

眼鏡配太深易頭痛、頭暈

那要如何察覺自己可能是假近視？很多時，眼鏡度數比實際度數深，看到的影像仍是清晰，但就有可能因眼球肌肉持續處於收緊狀態而引起疲勞、頭痛、頭暈等問題。而假如一直沒有發現並處理假近視，長時間下來，有機會令患者把眼鏡越配越深，導致眼矇、重影等症狀。

建議家長平日多注意子女閱讀距離與寫字的姿勢，以免令睫狀肌太緊蹦並造成假近視。

以下護眼貼士亦可作參考（按圖）：

如果休息足夠，假近視一般會自行消退，但想知道更多有關近視的檢查及處理方法，可以向你的眼科醫生查詢。

眼科專科醫生伍立祺。（撰稿人授權提供）