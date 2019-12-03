【減肥】水腫肥胖因身體痰濕？　自我檢測袪濕熱助瘦身

你也一直為肥胖而困擾嗎，在傳統中醫而言，肥胖又分為素稟痰濕偏盛、氣虛經阻痰生兩種，而根源就來自於肥胖的「濕」；中醫師吳明珠指出，若能將體內的痰濕排出，就能使體態變得輕盈又結實，但想要遠離痰濕找上門，最關鍵就是了解自己屬於哪種肥胖證型，才能依照自己體質，透過中醫解方及日常祛濕養生法，達到瘦身效果。

編按：在細閱中醫師解說前，可先透過自我檢測，評估自己的身體有否累積濕氣（按圖了解）：

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找出肥胖證型 對症下藥

一旦身體累積包括虛、濕、寒、熱、瘀，就會使身體漸漸肥胖，主要因虛的時候濕氣就排不掉、寒氣黏在上面，而寒濕之後會開始化濕、化熱，造成瘀與熱濕纏上身，但該如何辯證自己屬於哪種肥胖證型呢；中醫師吳明珠表示有五大中醫肥胖證型：

5種中醫肥胖證型（按圖了解）：

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短時間吃過多油膩食物 恐讓痰濕找上門

吳明珠進一步解釋，但身體所謂的「痰濕」又從何而來呢，包括短時間吃了過多油膩重口味的食物，或本身消化能力不足者、受到四季、環境因素等影響，就會使痰濕堆積於身，而常見的濕氣又分成三種：

3種體內常見的濕氣（按圖了解）：

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最簡單檢測痰濕方式 可從觀察舌苔開始

想要檢測自己體內有痰濕，最簡單的方式就是從洗漱時來看舌苔，若為舌苔淡紅而潤澤，且舌面有一層舌苔，薄白而清靜，乾濕適中，則為健康的象徵，但當舌苔白厚，看起來滑而濕潤，則代表體內有寒氣，若發現舌苔粗糙且發黃，代表體內有濕熱，至於舌質赤紅無苔，就代表體內恐已熱到某種程度而傷陰，這時就得特別注意。

早晨起床易感到疲勞 6種病徵體內濕氣有關

除了透過舌苔，平時也可藉由生活習慣來判斷體內是否有濕氣，首先可先看體型，是否為肥胖、腹部肥滿鬆軟，面部皮膚油脂較多且容易出汗等現象，其次，則看感覺，是否發現早晨起床的時候覺得特別疲勞、渾身困重，夜晚卻特別有食慾，接著看大便，是否總有排不乾淨的感覺，另外，也可看「帶下」，若發現分泌物和排泄物多穢濁不潔、婦女帶下分泌增多等，多屬濕熱。

早晨起床易感到疲勞，恐與體內濕氣有關。 （Vladislav Muslakov/Unsplash）

解決身體痰濕 可從平日飲食開始保養

但究竟該如何解決身體痰濕問題呢，其實這時就可透過中醫解方及日常祛濕養生法，幫助自己調養身體；吳明珠呼籲，像是從平日飲食就可開始保養，透過祛濕的好食材和藥材以及排寒袪濕的湯、粥、茶、餐等，另外也可配合藥浴調理、按摩排痰濕，以及12時辰經絡養生法等，只要找出適合自己的排濕瘦身方法，就能遠離痰濕纏身，讓身體恢復朝氣。

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