【焦慮症】徵狀包括腹痛、頭暈　焦慮症可由持續憂鬱或害怕引起

人們因事而感緊張、害怕及心跳加是正常的，但如持續且對生活長期造成困擾及負面影響的，便可能是患有焦慮症。焦慮症為一種常見的情緒病，且可分為4大類，要對這病有更深入的認識，並了解它的成因、徵狀及治療方法，不妨參考精神科專科醫生葉沛霖的意見。 撰文：精神科專科醫生葉沛霖

在十月，「2019精神健康月」的籌委會研究工作小組委託香港中文大學進行了一項調查，本港僅12.6%受訪者精神健康能被評為良好，可見港人需正神精神健康問題。（tinamosquito/unsplash）

相信我們都曾經感到焦慮，事實上，焦慮是一種與生俱來的正常反應，本身不一定是病。當我們面對一些挑戰（如重要的考試、匯報）、威脅 （如意外、嚴重疾病)、重大轉變，甚至危機時，常常會產生焦慮的反應。屆時，我們可能會感到緊張、害怕及心跳加速等。

在這些情況中，焦慮給我們一個訊號，使我們提高警覺，以產生迅速的反應。當挑戰或危機減輕時，焦慮的感覺也應隨之下降；但如果焦慮持續，並帶來困擾及對生活有負面影響，如學習、工作或人際關係受影響時，就該正視並尋求專業協助。

面對挑選及困難時，可能會容易令人感焦慮。（tateisimikito/unsplash）

焦慮症的常見反應（按圖了解）：

+ 20 + 19 + 18

如何確診有否患焦慮症？

除了以上症狀，醫生會進行詳細的評估，當中包括詢問病歷、症狀、評估困擾程度及影響、觀察其精神狀態等，而醫生會根據國際診斷標準作出診斷。

按照焦慮的內容及臨床表現, 常見的焦慮症有４種（按圖了解）：

生理、心理及環境成因

焦慮症的成因可以分為生理、心理及環境三大方面。生理方面包括遺傳，大腦化學傳遞物質（例如血清素）失調等。

心理方面包括負面的成長經歷、性格、如內向、容易焦慮、缺乏自信等均可能增加患焦慮症的機會。

在環境成因方面，所面對的壓力、社交支援的多少或影響焦慮症形成。

值得注意的是，每位患者的具體成因，包括三方面因素的比例及其具體內容均不相同。

藥物治療

焦慮症的治療包括藥物及心理／行為治療。在藥物治療上，常用的藥物包括抗抑鬱藥（如血清素調節劑、血清素及去甲腎上腺素調節劑）使腦部化學傳遞物質回復平衡。另外，亦可以配合beta-受體阻滯劑，以減低緊張時產生的顫抖及心跳症狀，同時，在有需要時可短暫使用鎮靜劑紓緩病徵。

心理/行為治療

心理治療方面主要包括行為認知治療，透過檢視導致焦慮的具體思想，以取代比較合符現實的想法、改變行為或應對方式等。至於具體的治療方案，則需取決於疾病的診斷、嚴重程度、成因、患者的期望及對藥物/心理治療的接受程度等。總的來說，醫生會根據詳細評估，為個別患者度身制訂最適合的治療方案。

大部份的焦慮症患者接受治療後病情都會得到顯著的改善。「病向淺中醫」，如懷疑自己患上焦慮症, 應盡快尋求專業協助！

精神科專科醫生葉沛霖（撰稿人授權提供）

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