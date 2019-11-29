【心臟】突然暈倒靠AED「救命」　持續疲倦、食慾不振要減運動量

台灣男星高以翔日前在錄製競技節目時猝逝，有消息指事發後他一度心跳停頓，但工作人員並無即時進行急救，錯過黃金搶救時間。其實不少同類個案中，當下如能採取心肺復甦措施，甚至使用自動體外心臟去顫器（AED），絕對有機會挽回一條生命。 運動猝死可怕，適當運動對身體有益卻又無容置疑，但何為之「適當」？由心臟科專科醫生張誠謙講解我們平日可如何了解自己可承受的運動量及強度，以及運動前後的注意事項。

高以翔一直有打籃球及健身的習慣，使他的突然離開令人更加難以置信。（高以翔微博圖片）

頭暈、胸悶顯示運動過量

運動猝死的個案看似來得突然，其實事前未必毫無預警。心臟科專科醫生張誠謙表示，很多時人們會把一些身體不適視為運動的正常反應，其實運動期間如覺頭暈、胸悶、胸痛、呼吸困難、面青唇白等，已是運動過量的警號，應即時停止運動，坐下或躺平休息，減低心臟輸血需用的力，之後亦要調整運動強度。

不少人誤會運動量越大，對身體就越有益，但其實運動量大小需要視乎心臟的負荷能力。（GettyImages）

應注意運動後不適反應

除了留意運動時的身體反應，他亦建議平日多留意運動後的情況，「若感覺身體難以恢復，如持續數天有疲倦、肌肉酸痛、精神欠佳、反應遲鈍，甚至有食慾不振、噁心等情況，亦是運動量超出心臟負擔的反應」。

他提醒，運動要循序漸進，少做運動的人不宜馬上參與馬拉松等高強度運動，應先讓身體適應後才慢慢增加運動量及強度。

關於運動前後的注意地方，張醫生就有以下貼士（按圖）：

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心肺復甦有多重要？

若不幸發生在身邊，當下我們又是不是束手無策？張醫生指，在出現心律不正或心臟停頓的危急關頭，旁人如果有相關知識，應即時採取心肺復甦，如能使用自動體外心臟去顫器（AED）則更理想。

他解釋，大部分猝死起因是心臟的某條血管阻塞，無法供血到該處的心臟肌肉，導致心肌梗塞，但這並不會即時致死，因其他血管有機會可以補上，維持心臟跳動，但受影響的心肌會打亂心跳，導致心律不正，心臟不能有效泵血到腦部及身體各處，病人就會暈倒、休克，甚至因腦部缺氧或其他器官衰竭而死，「因此，出現心律不正時，我們希望盡量打斷這個混亂，令心臟能夠自行回復正常節奏，心肺復甦就有這個作用，而AED更可以偵測到病人心律問題，輸送電擊電走心律不正。」

自動體外心臟去顫器（AED）又被稱「救心機」，儀器操作簡單，設計予未曾接受專業醫護訓練人士使用。現時，康文署轄下場地已安裝超過300部AED，多個政府部門和救護機構均有舉辦相關的急救課程，教授AED使用方法，包括衞生署、醫院管理局、消防處、醫療輔助隊、紅十字會及聖約翰救傷會等。

香港消防處去年成立社區應急準備課，推廣心肺復甦法和俗稱「救心機」的自動心臟除顫器（AED）應用方法。（資料圖片／李澤彤攝）

把握黃金4分鐘搶救

急救除了要知道方法，亦須分秒必爭，張醫生表示，不少研究都指心臟停頓後4分鐘內是搶救的黃金時間，若得到正確心肺復甦急救，約有五至六成的病人能夠存活；相反，一旦超過6分鐘，生存機會只剩兩成，超過10分鐘更只有1至2%。

不過，張醫生強調，根本性的心肌梗塞問題未解決，病人即使恢復正常心跳，亦要即時送院就醫，而且如果血管阻塞情況嚴重或持續時間長，心肺復甦亦不是萬試萬靈。

心臟科專科醫生張誠謙（受訪者授權提供）

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