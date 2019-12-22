【睡眠】側睡可紓緩胃酸倒流？　4種睡姿提升睡眠質素

科學研究證明，睡眠品質良好，不僅可以消除全身疲勞，更可以讓腦神經、內分泌、體內代謝、心血管活動、消化功能、呼吸功能及體能得以回復。反之，若睡眠品質差，容易讓身體的免疫力下降，抵抗力變弱，就會提升癌症、心臟疾病以及腦血管疾病等慢性病的罹患率。

針對不同的身體症狀，4種睡姿各有不同的身體功效。

1. 側睡改善背痛、抑制胃酸倒流

若要改善背痛，建議可以在腰下墊比較薄的枕頭，並用側睡緩解腰部壓力。有胃酸倒流的人，建議睡覺時盡量將頭部墊高，並採左側睡，能防止胃酸倒流。而研究指出，右側睡會放鬆食道下括約肌，可能會加重胃酸倒流的症狀應避免。

2. 雙手平放枕頭兩側減輕肩頸痛

雙手平放在枕頭兩側睡覺，有助肩頸放鬆。

3. 趴睡減少打鼾

趴睡幫助呼吸道暢通，減少打鼾，增加睡眠品質。

4. 大字形睡助入眠

不容易放鬆導致失眠的人，建議可採大字形睡姿，將雙腳打開、呈現約45度，雙手自然擺放。這樣的睡姿能讓身體容易放鬆助睡眠。

4種睡姿讓你健康更長壽！（Heho健康授權提供）

相關文章：【失眠】眾人皆睡我獨醒？ 認識4大失眠類型減抑鬱風險

【失眠】眾人皆睡我獨醒？ 認識4大失眠類型減抑鬱風險（01製圖）

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】