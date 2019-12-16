【黑眼圈】月經不調及腎虛可致黑眼圈　4種眼圈顏色反映內臟健康

黑眼圈是貪靚人士的大敵，很多女士甚至會藉化妝來遮掩這個「殘樣」，但可知黑眼圈原來不只得黑色，且反映着身體不同臟腑的健康狀況？大家不妨參考中醫師張婉蘭的意見，然後對症下藥，消滅惹人厭的黑眼圈。

黑眼圈令人看起來精神不振，很多女士不得不靠化妝來遮掩。（GettyImages/VCG）

中醫張婉蘭表示，圍繞眼部的靜脈血管較多，加上眼部的皮膚特別薄，容易透出皮膚底層的色素及血管，令眼周色素較為明顯。她指，造成黑眼圈的成因有很多，包括遺傳體質及生理構造、久病體弱或大病初癒、年老、月經不調、睡眠不足、壓力、飲食不當損傷脾胃等，都容易令眼瞼靜脈血液循環欠暢，導致氣滯血瘀，眼眶周圍便特別容易變得瘀暗。

此外，中醫「五輪學說」認為，眼瞼屬脾，脾主運化，在體合肉，而脾的功能弱，則水濕運化不暢，皮膚和肌肉缺乏營養，鬆弛無彈性，在臉上則表現為眼瞼下垂，形成眼袋。眼袋大形成黑色陰影，看上去就像是黑眼圈。

雖然我們常說「黑眼圈」，不過，眼圈其實不只得黑色，眼圈顏色的不同，對應臟腑及伴隨徵狀亦不同。

4種黑眼圈類型：（按圖了解）

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1. 黑眼圈 腎臟問題：在五行中黑色是對應腎氣的顏色，同時與肝脾兩臟相關。 徵狀︰腎虛病人常有腰膝痠軟、疲累、下肢冰冷等問題。

2. 青黑眼圈 肝臟問題：肝經分支連接眼睛，在五行中青色是對應肝臟的顏色。 徵狀︰肝氣鬱結易見情緒波動，患者多有失眠、情緒暴躁、月事失調等。

3. 暗黃眼圈 脾臟問題：五輪學說中，脾臟對應肉輪，即上下眼瞼。 徵狀︰脾胃運化失調，易有胃口差、腹脹、噯氣（「飽嗝」）表現，或有皮膚問題。

4. 暗紫眼圈 肺氣問題：五輪學說中，肺對應氣輪。 徵狀︰肺氣不足會引致鼻敏感、鼻黏膜腫大、鼻塞及流鼻水等，影響眼眶血液循環。

張醫師指，要減少黑眼圈形成，首先要有良好的生活習慣，平日盡量放鬆心情、減少壓力，以及多做運動提升整體健康，加速新陳代謝，同時要避免捽眼，以免因太大力拉扯皮膚令眼周皮膚鬆弛，所產生的陰影會加劇黑眼圈情況。

此外，有黑眼圈的人士可以按照個人身體狀況，嘗試以下三款茶飲，以改善黑眼圈。茶飲做法非常簡單，大多泡或煲10至20分鐘即可飲用，不論在家中或公司亦可飲用。

消除黑眼圈３大茶飲：（按圖了解）

除了茶飲外，大家亦可根據不同身體狀況，如需補腎、補肺、補肝等，針對性地吃相關食物，以改善黑眼圈。

改善黑眼圈的食物︰（按圖了解）

黑眼圈的形成很多時是因為眼瞼靜脈血液循環欠暢，因此，透過按壓穴位以增加血液循環，亦有助消除黑眼圈，令雙目變得明亮有神。張醫師建議了六個穴位，每日可按各穴位20至30次，按這些穴位時應有輕微痠脹感覺。

消除黑眼圈的６個穴位：（按圖了解）

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