【寒涼】寒性和涼性食物如何分？　體質寒底冬天飲食宜溫熱

中醫理論常提到寒涼之物影響體質，令身體出現各種問題，如血液循環欠佳、腸胃不適，尤其影響女性，可致月經不調，甚至難以懷孕！日常生活中最能導致身體寒涼的就是飲食，因不少食物性質都屬寒涼。 不過，原來同屬寒涼食物，都可按程度再細分「寒」和「涼」。什麼食物是寒、什麼是涼？寒底人想調理體質，飲食上又有什麼留意？由註冊中醫師曹信恩撰文解答。 撰文：註冊中醫師曹信恩

從事中醫一段時間，其中一個最常聽到的問題就是：「醫師我有什麼不能吃？」我多數會回答，其實什麼東西都可以吃，只是不適合你的食物不要經常吃。

很多女病人又會問，吃寒涼食物是不是會難懷孕？其實大家多想想就會知道，這個擔心並不完全正確，日本人經常吃魚生、外國人天天吃沙拉，也一樣生小孩。那為什麼有些人卻這麼認為呢？今天就讓我曹大夫為大家說一說。

在中醫角度，刺身屬於寒涼食物，寒底人士不應經常進食。（Jongsun Lee/unsplash）

寒性食物可再分「寒」及「涼」

首先，每種食物都有其特性，古人基本上把各種食物歸成三類，分別是熱性、平性和寒性，其中熱性和寒性又可以再細分不同程度，如熱性（熱性較重）、溫性（熱性較輕）；寒性（寒性較重）、涼性（寒性較輕）。

按圖了解寒性食物及它們對身體帶來的影響：

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寒性、涼性食物有什麼?

今次，我們就重點談談寒涼食物！以下先看看我們日常飲食的兩類食物中，有哪些是寒性、哪些是涼性：

1. 水果

涼性：蘋果、梨、草莓、橙

寒性：西瓜、柿、西柚、甘蔗

2. 肉類及海產

涼性：鴨肉、田雞、兔肉

寒性：螃蟹、田螺、章魚

不少港人愛吃蟹，但蟹肉性寒，過量進食有機會造成不適。（ topcools tee/unsplash）

其實，香港到處都有空調，我們每天「涼冷氣」，本身已是慢性吸收「寒氣」的過程，加上不少人缺乏運動、血液循環差，特別是許多女性都屬「寒底」，對於寒性食物就要多加注意，否則會寒上加寒！

寒底人有什麼特徵？

體質屬寒底的朋友，血液循環會較慢，容易手腳冰冷、頭暈；另外腸胃會較易腹瀉，尤其是進食了海鮮、雪糕等寒性重的食物，就最容易發作。

除此之外，寒底人亦容易有「血瘀」，原因是血液在寒性的身體很容易不流暢，加上他們血液循環慢，有機會慢慢變成血瘀。這在女性身上特別常見，特徵包括有痛經、月經多血塊、經期不準等。

飲食入手調理體質

月經準時、子宮血液循環好是懷孕的基礎，故子宮受寒的確有機會影響懷孕。但各位寒底朋友不用害怕，以下有些飲食建議可助你改善體質：

1. 冬天、經期多吃溫熱食物

一年四季都應以平性食物為主食，到冬天和月經期則可適量地多吃溫熱的食物，避吃寒涼食物，特別是寒性食物，防止身體在短時間內變得更寒，從而出現痛經、咳嗽、腹瀉等症狀。

2. 日常少喝凍飲

日常生活中不應時常喝凍飲，偶爾一次無關痛癢，但每天一杯則會讓身體越來越寒，屆時要把體質重新調理回正常，就要花很多時間。

註冊中醫師曹信恩（撰稿人授權提供）

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