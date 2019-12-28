【猝死】10個猝死前先兆　高血壓或胸痛出汗屬高風險

猝死者在發生猝死前，看起都是「好好健康的狀態」怎麼會忽然說走就走？留給親友無限遺憾。其實，猝死是有預兆的，端看身邊有無親友或自己是否有所覺察？

猝死高危險族群

1. 家族病史：家中的直系親屬，曾有猝死或心腦血管病史。 2. 腦血管疾病患者：冠心病、心臟瓣膜病、心律不整及腦血管疾病患皆為高危險族群。 3. 同時兼具幾項心腦血管的高危險因子：高血壓、糖尿病、高血脂、肥胖、吸煙、酗酒、工作壓力大。 4. 其他：雖然沒有上述三點，但近期突然發生無原因的胸痛、胸悶、出汗等現象，可能是猝死前的預兆， 需要提高警覺。

猝死前有哪十大前兆？點擊下圖看清！

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猝死十大預兆

1. 反覆的胃腸道症狀：檢查無胃腸病卻經常拉肚子，可能是心肌梗塞造成的，也是猝死的徵兆之一。當發生心肌梗塞時，會出現全身血流供應不足的現象，使胃腸無力蠕動，造成消化不良或腹瀉的現象。

2. 經常莫名感到疲勞和累：有些人睡眠充足，也沒有做激烈運動，卻有極度疲勞的狀況，這代表可能是心肌梗塞的徵兆，要多注意避免猝死。

（Vladislav Muslakov/Unsplash）

3. 胸悶：當胸部頻繁出現劇烈、緊縮、壓榨性疼痛，且覺得透不過氣時，就要提高警惕。而原本就有胸悶者的症狀加劇也要注意。當活動後經常胸悶，休息後會舒緩，可能是罹患冠心病；而胸悶經常忽然加劇，可能是心血管中的斑塊堆積導致，要小心斑塊破裂造成的心肌梗塞導致猝死。

4. 出現不明原因的疼痛：肩膀、頸部、下巴、喉嚨、手臂疼痛，這是心肌梗塞缺血的警訊，因為當心肌缺血疼痛的信息傳遞到大腦中樞神經時，疼痛訊息會同步反應在這些部位，須盡速就醫檢查！

5. 頻繁心悸：心悸是覺得心跳的律動像敲鼓那樣，或是心跳有時快有時慢。偶爾的心悸是正常的，但經常性的心悸是可能是心臟顫動，是由心肌梗塞後受傷缺氧的心肌組織所產生，可能讓人在短時間內猝死。

猝死十大預兆（Heho健康授權使用）

6. 經常出現眼前發黑和單側、雙側肢體麻木：這些現象代表腦血管可能出了問題，尤其是高血壓或冠心病患者有此症狀時，也可能會誘發心肌梗塞，都是造成猝死的兇手。

7. 盜汗：若無進行劇烈運動，但身上卻長期容易出汗，這是心臟病，血液輸出減少和交感神經的過度活躍的警訊。尤其是心臟病發前，頭皮、頸部、後背、手腳心都會大量出汗，應要馬上停止活動，立刻服藥，甚至叫救護車緊急送院！

8. 經常頭暈、昏厥：心臟病患者，若發生經常頭暈甚至昏倒的現象，可能是心跳變慢或驟停，使腦部血液供應不足引起的。多數患者昏倒自己能甦醒，但若不能恢復，就很容易導致猝死。

猝死十大預兆（Heho健康授權使用）

9. 憋氣、口唇發紫：若是從事長期站立或久坐的工作，導致血液循還不佳者需注意。疼痛伴隨著憋氣、口唇發紫、紫紺、血氧下降時，需慎防肺栓塞導致猝死。

10. 失眠、被憋醒：若長期睡眠不足，會讓精神與身體變得虛弱，還會增加冠狀動脈猝死的風險。而若在睡眠中被憋醒，則會增加夜間猝死的危險性。

若您可以留意猝死10大預兆，或許就可以幫助身邊的親友，甚至是您自己本身避免猝死的發生！

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