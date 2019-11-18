【紓緩失眠】因煩躁、焦慮難入睡？　即用「478呼吸法」助安眠

近日社會氣氛非常緊張，衝突事件不斷，很多人徹夜難眠，擔心香港的未來。除了社會事件，當大腦面對工作、財政、生活等方面的壓力，很多人會因而失眠。有醫學博士建議了「478呼吸法」，幫助人們緩解焦慮和更快地入睡。

你上一次「眼光光望天光」，或看新聞直播而緊張得難以入睡是什麼時候呢？（GettyImages/VCG）

睡眠在我們的生活質量中起著重要作用，但每天有不少人承受失眠的困擾。當你的大腦想著生活的煩惱時，想順利入睡是一個大挑戰。可是，長期失眠會影響身心健康，以及令工作效率大跌。良好的睡眠為我們提供了必要的能量、健康和精神優勢，可以朝著目標不斷進步。

如果數綿羊、浸熱水浴、飲熱牛奶等方式都沒有效用，你可以參考醫學博士安德魯．威爾（Andrew Weil）介紹的「478呼吸法」，以緩解焦慮和更快地入睡。

「478呼吸法」運作方式如下：

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「478呼吸法」做法非常簡單，3個步驟為一循環，一天做4次即可。 請注意，進行此呼吸法時，確保舌頭保持在將舌尖頂在上門牙上方的位置，如果感到頭昏眼花，請立即停止。

透過4秒的呼吸，可吸入更多氧氣，接著憋氣7秒，讓氧氣徹底進入血液，最後吐氣8秒可以減緩心跳，讓肺部排出二氧化碳，降低交感神經興奮程度，放鬆身體、幫助入眠。

以下是安德魯博士的示範影片，介紹如何正確執行「4-7-8呼吸技巧」。

（資料來源：Ladders，中時電子報)

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