【睡眠】頭痛口乾且精神不集中？　睡眠窒息症4大症狀日間出現

你曾經有過在睡覺時，突然被自己的打呼聲給嚇醒的經驗嗎？或是枕邊人打呼突然停止，像是停止了呼吸般，幾秒後突然痛苦的大喘了一口氣。要小心這是睡眠窒息症（又稱睡眠呼吸中止症）！

什麼是睡眠窒息症？

睡眠窒息症就是在睡眠期間，會出現短暫呼吸停止或是呼吸減弱的症狀。每次暫停的時間可從數秒鐘到數分鐘不等，一整個晚上會發生好幾次。

在一般情況下會伴隨打呼聲；而重新呼吸時，有時會出現窒息或鼻音等聲音。有時患者就會被重新呼吸時的聲響給吵醒，但患者不一定會意識到自己有睡眠窒息症，較多的情況是由家人發現。

有研究發現，睡眠窒息症跟許多疾病有很大的關聯，像是心血管疾病、腦部疾病、高血壓，甚至是癌症。長期缺氧，就可能增加心臟負擔，容易誘發猝死。所以如果發現自己有下述情況發生，請盡早治療。

睡眠窒息症8大症狀

想知道自己有沒有睡眠窒息症，可以觀察自己有沒有以下這些狀況發生！因為它不僅影響晚上的睡眠品質，也會對白天的精神狀態造成影響。

按圖了解：

+ 5 + 4 + 3

白天症狀

1. 嗜睡 2. 常頭痛、口乾 3. 高血壓及心血管疾病 4. 精神不集中

晚上症狀

1. 淺眠多夢睡不好 2. 鼾聲大又持續 3. 床伴發現你有呼吸暫停現象 4. 睡著時會被嗆到或喘氣

從生活習慣改善你可以這樣做：

減重、戒煙、規律運動、少喝酒、側睡

睡眠窒息症8大症狀（Heho健康授權使用）

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