【喉嚨】5大原因可致喉嚨痛及喉乾　 熱氣攻喉長痱滋宜戒食薑蒜

喉嚨在冬天及早上起床時特別容易乾涸，甚至有喉嚨痛，原因除在於熱氣或用聲過度，還有更多原因如肺燥或肝火大，病徵通常連帶有乾咳、長痱滋或口乾、口苦等。 註冊中醫師倪詠梅提醒，喉嚨感乾涸常見原因有5個類型，並提供飲食上注意事項以及紓緩喉嚨乾的食療和穴位，好讓大家不用常吃潤喉糖亦能滋潤及保養喉嚨。 撰文：註冊中醫師倪詠梅

前陣子的氣溫降至十餘度，空氣濕度亦隨之下降，不少人早上起床時發現喉嚨乾得很，有的甚至出現喉嚨痛。其實喉嚨痛並非什麼大病，但喉嚨長期不適，尤其是需要長期用聲的人，如老師及售貨員等，對他們而言，喉嚨乾簡直慘過大病！

天氣乾燥令人皮膚乾燥，喉嚨更會變得乾涸。（lucija_ros/unsplash）

喉嚨乾的原因很多，在此羅列了香港常見的喉乾類型。

1. 肺燥

肺燥於秋冬最常見，並與濕度有直接關係。從中醫的角度看，秋天開始就是乾燥的季節，而肺對應秋天，因此最易在秋天出現乾燥問題。由於現在秋冬的界限不明顯，故冬天也會出現肺燥。

肺燥徵狀：喉嚨乾痛、乾咳、鼻孔乾、口水少、痰少、皮膚乾

必戒食物：辛辣、香脆食物（如麻辣、薯片、炸物、多士、餅乾、脫水水果片／水果乾等）

2. 熱氣

熱氣是一年四季都會出現。當進食太多熱氣食物，如煎炸食物、火鍋、BBQ、辣味食物、薯片、零食，甚至是進補過度，都有機會令體內積熱，上攻咽喉，形成喉嚨乾或腫痛。

熱氣徵狀：喉嚨乾而紅腫，易長口瘡（痱滋）、經常覺得身熱和口渴、便秘、小便黃

必戒食物：基本和肺燥一樣，另外也要戒熱性食物（如薑、蒜、牛肉、羊肉）

3. 氣虛

多數氣虛人士是因長期用氣用聲而致，如老師及歌手等。此類人長期耗氣，又得不到補充，最終會出現氣虛。由於氣虛不能將津液上承於咽喉，因此勞累過後咽喉會特別乾。

津液是身體的各種生理水液，舉列而言，肺中津液就是肺中水份，胃中津液就是指胃中的水份及胃酸等。當體內的津液不足，便會出現各種乾燥症狀，例如肺津不夠，呼吸道就會乾燥，易形成乾咳。

氣虛徵狀：喉嚨基本不紅，以乾及異物感為主、勞累加重、平素易疲勞

必戒食物：生冷、寒涼食物（如沙律、魚生、壽司、苦瓜、芥菜、五青汁等）

4. 肝火大

容易發火、躁底或心事多、常「谷氣」的人也會咽喉乾。因為肝火煎灼津液，令咽喉得不到滋潤而乾涸，同時還會有口苦的徵狀。

肝火大徵狀：口乾、口苦（尤其是起床時更明顯）、較喜歡冷飲、情緒不佳

必戒食物：熱氣食物（如麻辣、薯片、炸物、多士、餅乾、脫水水果片／水果乾等）

5. 陰虛

簡單來說就是熬夜或過勞人士會喉嚨乾涸。由於休息不足，身體消耗過甚而導致津液減少，咽喉亦因此變乾。陰虛的人多數很喜歡喝水，身邊沒有飲料就不安心。

陰虛徵狀：口乾而愛飲水，比較喜歡冷飲，手心腳心會較熱、又怕熱又怕冷

必戒食物：熱氣食物（如麻辣、薯片、炸物、多士、餅乾、脫水水果片／水果乾等）

薯片及炸物等熱氣食物應盡量少吃。（資料圖片）

改善喉嚨乾涸的４種食療

食療一：潤燥玉參飲（適合肺燥、陰虛人士）

食療二：清肝茵陳茶（適合肝火大人士）

食療三：補氣響聲茶（適合氣虛人士）

食療四：清熱潤喉茶（適合熱氣人士）

喉嚨乾涸的急救穴位

註冊中醫師倪詠梅（撰稿人授權提供）

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