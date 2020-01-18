【失眠】皮膚差及失眠因為太甜了？　「糖上癮」10大徵狀

糖分可能是部分人的快樂泉源，大家都知道攝取過多糖分，會對身體造成影響，例如引致肥胖或高血壓、糖尿病等疾病風險。日常生活中很多機會可攝取糖分，幾時知道你已對糖分太依賴？身體已發出警號？「糖上癮」的徵狀 ，你中咗幾多？

當你發現自己經常吃糖、沒有吃糖後感到難過，或是每日都飲用含糖飲品，那你就有機會是「糖上癮」。身體對糖的需求，有時會猶如毒癮，變得越來越依賴，身體及心理上都會越來越想吃糖。如何知道已有癮？

糖分令人又愛又恨。(Unsplash/ Rod Long)

外國媒體Daily Mail，詳述了糖上癮的10大徵狀：

按下圖瀏覽糖上癮的徵狀：

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1. 皮膚差

經常出現暗瘡，可能是飲食中攝取太多糖分的警號。攝取過多糖粉，可令女性經期荷爾蒙失調，並會令暗瘡沿下巴生長。此外，糖分也可對皮膚蛋白質、膠原蛋白和彈性蛋白，造成長期損害，導致提早出現皺紋及老化。

報道引述蘇黎世大學附設醫院（University Hospital Zurich）2011年的研究，指每日飲用一罐汽水，炎症水平會上升87％；而每日飲用兩罐汽水，炎症水平更上升至105％。

2. 甜味食品的味覺被削弱

味蕾會習慣身體攝取高水平的糖分，長久以下會削弱味覺。每進食一口充滿糖漿的冬甩，就會增加糖分忍受度，會不自覺越吃越甜。糖分就像毒品一樣，只會不斷增加其需求，以維持當初需要的糖分水平，也即是原本覺得超級甜的食品，由於身體不斷提升對糖分的需求，到後來都覺得不再甜了。

3. 蛀牙

牙醫不時警告若兒童經常進食糖會蛀牙，這是正確的。當糖分攝取量高，牙齒蛀牙的風險也越高。口腔內的細菌接觸到糖分，就會製造有害的酸性物質，並會侵蝕琺瑯質，造成細菌感染，之後就會演變成蛀牙。因此在進食糖或甜品後要刷牙，以避免在口腔內留下糖分。

4. 經常想吃糖

身體對糖就像毒品一樣，會不斷渴求，並增加糖分攝取量。帶糖的食品令人上癮，又容易快速得到滿足，因此才會令我們不斷吃糖。高糖的食物會令腦部釋放多巴胺，並啟動獎賞路徑，令你上癮。

5. 能量低

糖分會從身體吸收能量，這種情況就稱為「sugar crash」。葡萄糖為身體製造能量的必需品，但平衡血糖水平也十分重要。當你渴求糖分時，就會經歷血糖水平的最高點和低谷。胰臟會根據糖分攝取量分泌胰島素，幫助將葡萄糖傳送至細胞，這也代表我們需要更多能量。一旦能量用完，能量水平又會降低，身體再次渴求更多糖分，不斷循環。

6. 腹脹

最常見的糖分是蘋果、桃、甜味劑 (高果糖漿) 所含的果糖。果糖不容易被身體吸收，因此會造成腸胃有脹氣及腹脹。

7. 性慾低

攝取太多糖分會令性慾降低，因如果血流中含有高水平的糖分，會將有助製造性激素的基因關閉，令性慾減低。

故此，血流中含高水平糖分的男性，有機會出現勃起功能障礙。報道指，50％至75％患有糖尿病的男性出現勃起功能障礙，相比沒有患糖尿病的男性高出3倍。

8. 削弱免疫系統

太多糖分會削弱負責攻擊細菌的免疫系統細胞。因此，在飲用汽水或進食糕點後，這些細胞會被減慢，削弱攻擊有害細菌的能力。

9. 體重增加

當飲食出現變化，最明顯的徵兆是體重改變。當攝取太多糖，身體會儲存糖分，之後將糖分轉化能量。但是，當糖分沒有被用作能量，就會變成脂肪。例如，沒有高水平纖維的加工食品，若含有大量糖分，當中糖分很大機會轉化為脂肪，又沒有其他東西有助分解，後果就是體重上升。

10. 失眠

睡前吃糖，糖分水平增加，會令入睡變得更困難。大部分的血清素，也即是開心荷爾蒙，都在腸道製造，也是製造褪黑素的必需品，而褪黑素可理解為放鬆荷爾蒙，對睡眠十分重要。當你出現失眠問題，就要留意是否糖分攝取過量了。

另外，大家亦可做個小測試，回答10條問題就可了解自己是否「糖上癮」？

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