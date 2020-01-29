【糖尿病】睡得多還是累未必因貪睡？　可能與這6種疾病有關

不管睡的再久都覺得很疲倦，怎麼都睡不飽，讓你上班頻頻打瞌睡嗎？

以下介紹6個導致你睡不飽的原因。（點圖瀏覽）↓↓↓

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1. 貧血

貧血簡單來說就是沒有足夠的紅血球攜帶足夠的氧氣，進入身體各處，導致身體器官及各組織的氧氣不足，進而產生許多不適症狀，其中一項典型症狀就是「即使休息也無法消除的疲勞」，還有其他症狀像是心悸、皮膚蒼白、頭暈、手腳冰冷。

2. 甲狀腺疾病

甲狀腺控制著身體很多重要的新陳代謝的過程，包括生長和能量的消耗。當甲狀腺運作異常，使身體中的甲狀腺素含量低於常態，就稱為甲狀腺機能低下。典型的症狀有：容易疲勞、嗜睡、體重增加、心跳變慢、掉髮、便秘、記憶力衰退等。

甲狀腺機能低下典型的症狀有：容易疲勞、嗜睡、體重增加、心跳變慢、掉髮、便秘、記憶力衰退等。（Hayley Catherine/Unsplash）

3. 糖尿病

容易疲勞是糖尿病常見的症狀之一，疲勞的原因可能是胰島素抗阻讓身體的葡萄糖沒有被有效利用，所以身體缺乏燃料就容易疲倦。也可能是低血糖引起的疲勞。

4. 慢性疲勞

慢性疲勞症候群是由於長期處於壓力下以及情緒、精神超過負荷，所產生的身心疾病及症狀。因為壓力導致就算休息了，但因為身體還是緊繃狀態，無法真正放鬆，所以睡了還是很疲倦。除了睡不飽的症狀，可能也會有腸胃不適、心悸等症狀出現。

6個導致你睡不飽的原因（Heho健康授權使用）

5. 睡眠呼吸中止症

睡眠呼吸中止症（又稱睡眠窒息症）是一種睡眠障礙，它會引起缺氧，攜帶氧氣的紅血球無法如預期供應全身，導致血氧濃度降低，身體器官得不到良好的休息。如果在睡眠時頻繁的呼吸中止，會讓深度睡眠不斷被打斷，睡眠品質就會下降。輕者會有頭痛、睡不飽等症狀，重者則會造成慢性心血管疾病、中風、甚至猝死。

6. 憂鬱症

憂鬱症患者通常思慮較多，很難停頓思考，因此可能升高壓力荷爾蒙，所以就算上床睡覺，身體也無法獲得休息。輕度的病患覺得比以前容易疲勞；中度的病患可能會一早醒來就覺得疲倦，休息也無法恢復精力；嚴重的病患整天累得不想動。

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