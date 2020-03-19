【抑鬱】春天濕重易鬱悶暴躁　3個茶療疏肝解鬱治失眠

新冠肺炎疫情持續蔓延，加上近日春天潮濕大霧，不少人的情緒會變得鬱躁或低落。黃培基中醫師撰文指春天對應肝，若肝的疏泄功能受損，便容易使人陷入情緒困擾，並可能出現胃部不適的問題。撰文：註冊中醫師黃培基

春天裡，春暖花開、生機勃勃，所有的生命力都被春天的力量喚醒，人在這個季節也總是會莫名其妙地「躁動」起來。

俗語說「菜花黃，癡子忙」，意指春季是精神疾病最易出現和復發的季節。即使精神健康的人士，亦會容易有各種情緒波動。

春天濕氣重，令人變得「忟憎」。（dre0316／unsplash）

天氣潮濕：精神差

從天氣來解說，春天氣候多變，時晴時雨、又潮濕、氣壓低，易於干擾人們固有的生理功能，以致出現內分泌失調的症狀。

若自身的適應能力差，會導致體內體外失去平衡，加劇心理機能混亂，使精神行為發生異常改變。

肝：無法疏泄 多愁善感和失眠

春天對應肝

中醫學說中，人的五臟與四季相對應。在四季之中，春屬木。當大宇宙四季運行來到了春天，所對應的人體小宇宙之臟腑則為「肝」，因為五臟（包括脾、肺、腎、肝、心）之中，肝也屬木，而春天在五行之中亦屬木，所以春天宜養肝。

「肝」主疏泄，與全身氣血運行息息相關，所謂「肝喜條達而惡抑鬱」，即指肝就像春天的樹木一樣，喜歡氣血直通及不阻礙的特性；若「肝」功能一旦受損，就會導致身體氣血運行紊亂，其他臟腑受肝疏泄不暢亦會有影響，比如：（按圖）

+ 3 + 2

1.出現腹脹、噯氣（打嗝）

肝（木）疏泄失常，脾（土）便會受到抑制，出現中醫所說「肝胃不和」情況，或會有腹脹、噯氣、吞酸（胃上激於咽喉之間，未及吐出又復吞嚥）。

2.女性月經失調

肝（木）疏泄失常，又會令女性月經失調。因為肝氣的疏泄功能，亦參與女性月經的調節。

為什麼肝的疏泄功能會受損？

+ 6 + 5 + 4

1.情緒起伏過大

中醫提認為「怒則傷肝」情緒起伏過大，很容易影響到肝疏泄。因此，養肝首要為情緒調節、保持心情愉快。

2.睡眠不足

肝主藏血，而《黃帝內經素問》中記載「人臥則血歸於肝」，意指有充足的睡眠，肝臟才得以正常地疏泄。

3.吃損害肝疏泄功能的食物：咖啡、茶

辛辣、刺激的食物（如油炸、咖啡、茶等）都會影響肝的疏泄，應盡量避免過量食用。

肝無法疏泄 造成情緒問題

春天易發生情志病，就是因為「肝主疏泄」這個功能出了問題不能調暢情志。

情志，是人的精神、意識、思維活動的一個組成部分，是由心所主，但與肝的疏泄功能密切相關。

肝失疏泄：悶悶不樂，多愁善感

肝氣疏泄正常，氣機調暢、氣血平和才能令心情舒暢和開朗。如肝失疏泄，肝氣鬱結，人就會悶悶不樂，多愁善感。

肝氣過亢：易怒、失眠

肝氣過亢，就會煩躁易怒，失眠多夢。這都是因為「肝」的功能表現異常而出現的情志問題。

肝氣鬱結使人頻「唉聲嘆氣」

此外，外界的精神刺激，又會影響「肝」的疏泄功能，尤其是大怒最容易使肝失疏泄，因此有「暴怒傷肝」之說；反之，如果情志不暢，經常生悶氣，同樣會引起肝氣不疏。

除了覺得悶悶不樂等情緒問題，肝氣鬱結時可見到脅脹滿不舒、呵欠嘆息丶肝氣犯胃出現胃脹噯氣吞酸、情緒抑鬱不歡丶失眠等症狀。

在春天裡要讓情志舒暢，就要使「肝」的氣機通暢、疏泄正常，以下就介紹幾款有疏肝解鬱作用的茶療（一人分量）給大家：

茶療一：三花解鬱茶（按圖）

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茶療二：茉莉花荷葉茶（按圖）

茶療三：佛手柑紅棗茶（按圖）

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