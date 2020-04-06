【新冠肺炎】抗疫焦慮情緒紓緩攻略　4款湯水8大穴位安神解鬱悶

新冠病毒肺炎病徵包括發燒、咳嗽或喉嚨痛等，最近更有患者出現失去嗅覺及味覺，甚至沒有病徵的情況，由於病毒不斷出現變化，確診數字又繼續增加，情況令不少人感到憂慮。這種不安情緒原來可透過食療和穴位紓緩，安定心神。

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，市民外出固然擔心自己可能受感染，留在家中也可能會因怕防疫裝備不足，引發憂慮的情緒，大家應如何舒緩抗疫憂慮的情緒呢？在中醫角度，人的情感表達可分為「七情」，分別是喜、怒、憂、思、悲、恐、驚。所謂「百病生於氣」，而受疫情影響，最常出現的4種「情」：（按圖）

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憂思：氣鬱腹脹

常常憂思過度，經常嘆氣頻頻，氣結而不能舒解，會導致氣鬱於內，因而出現食後腹脹問題，真的是「條氣唔順」！

悲：氣機受阻

人在悲傷流淚時，常會出現氣促飲泣，原因是氣機受阻不能上行，彷彿氣消失了，故會出現氣促，甚至呼吸困難的情況。

恐：氣血下行

俗語說「嚇到瀨尿」，其實是對恐懼令氣血不能上行，氣往下走的結果。

驚：氣亂心悸

患上驚恐症的人常常心慌意亂、精神恍忽，正是因驚慌引致氣亂，氣不定所以出現心神不定，甚至心慌、心悸。

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大家都會緊貼疫情報道，但反而會愈看愈焦慮，擔心家中的口罩和搓手液存貨、又會擔心自己會否受感染等。這些焦慮情緒或會產生身體上的不適，如胃部有「頂住」的感覺、喉嚨不適、有痰吐不出、睡眠差、呼吸不順、心跳加速或變得煩躁等。以下就為8個對改善心神不安有幫助的穴位，可施以按摩治療，在穴位揉按每10秒放鬆一下，每邊各按5分鐘（按圖）：

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1） 少海穴

位置：屈肘時，在肘橫紋內端與肱骨內上踝連中點取穴

功效：理氣通絡，養心安神

2）神門穴

位置：位於手腕，掌心朝向自己，在小指向下延伸，手腕關節橫紋處，骨頭之間凹陷處

功效：鎮靜安神，調節自律神經

3） 安眠穴

位置：位於耳垂後的凹陷與枕骨下的凹陷連線中點處

功效：主治失眠、心悸、眩暈

4） 太沖穴

位置：在足背側，在第一、二腳指跖骨連接部位的凹陷處

功效：主治頭痛、眩暈、失眠、肝火、鬱躁等

5） 太溪穴

位置：位於足內側，內踝後方與腳跟骨筋腱的凹陷處

功效：補腎陰、濟心火，主治失眠

6）中脘穴

位置：肚臍中點處（肚臍向上4吋）

功效：健脾和胃、補中安神

7）內關穴

位置：腕橫紋上2吋

功效：寧心安神、理氣鎮痛

8）足三里穴

位置：膝蓋下約四橫指、脛骨旁一橫指處

功效：疏肝理氣、紓解情緒壓力

除了穴位治療外，透過不同湯水食療，也有助安定心神，紓緩疫情下的憂鬱情緒，以下為大家推介4款湯水及茶飲（按圖）：

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1）蓮子百合紅棗糖水

功效：養心安神、改善睡眠

材料：蓮子 15克、紅棗 3顆、冰糖適量、百合 20克

做法：

1. 先用清水洗淨材料，然後用冷水浸泡45分鐘。

2. 將蓮子、紅棗、及冰糖放入盛有適量清水的鍋內。

3. 水煮沸後，轉用細火續煮半小時，再放入百合煮15分鐘，即可飲用。

2）玫瑰薰衣草茶

功效：舒緩壓力、鎮定神經、穩定情緒

材料：玫瑰花5朵、薰衣草6克

做法：

將玫瑰花和薰衣草放入小茶袋中，用500毫升沸水沖泡5分鐘，即可飲用。

3）佛手瓜粟米蓮子百合豬展湯 （糖尿病、孕婦慎用）

功效：紓緩鬱悶及焦慮情緒

材料：佛手瓜2個、粟米1條、生薑2片、豬展、蓮子12克、百合15克、蜜棗2顆

做法：

1. 洗淨豬展和汆水備用。

2. 洗淨佛手瓜及粟米並切塊。

3. 洗淨蓮子、百合備用。

4. 所有材料加水，以大火煲滾後，以細火煲2小時。

4）淮山杞子圓肉百合湯

功效：寧心安神、健脾和胃

材料：淮山60克、杞子20克、圓肉20克、鮮百合60克、蓮子20克、瘦肉半斤、水2公升

做法：

1. 將瘦肉汆水，備用。將淮山削皮後，洗淨切塊。

2. 將杞子、圓肉、鮮百合、蓮子洗淨，瀝乾備用；蓮子去芯。

3. 準備湯鍋，倒入水，用大火煮滾。轉中火，將所有材料，除鮮百合外，全部加入鍋中。

4. 煮約30分鐘後，加入鮮百合，煮15至30分鐘。

5. 下鹽調味，即可享用。

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