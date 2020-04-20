【眼紅】眼睛出血充血點分辨？紅筋持續須求醫鞏膜炎可致失明

紅眼又發作？照鏡發現自己眼紅紅，許多人可能不以為然，但眼紅其實既可大也可小；可大，因為或是眼睛發炎，如結膜炎、角膜炎，嚴重可損視力；可小，有機會只是微絲血管爆裂，捽眼太用力都會發生。那如何判斷需否求醫？嚴重眼紅問題又有哪些？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

眼紅很多時是因出現了某種形式的眼部炎症，問題可大可小，小問題可能是輕微發炎，大問題卻可以導致視力喪失！所以，如果發現突然眼紅，第一步是要通過檢查來診斷紅眼的原因。醫生主要會根據以下4點作出診斷（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

1. 出血還是充血：出血即等於微絲血管爆裂，眼白會出現鮮紅色血塊，原因包括用力捽眼、高血壓、服食薄血藥、咳嗽或便秘嚴重等，通常可在2至3星期內自行康復；而充血即血管本身膨脹，常見表眼為眼睛多紅筋，原因多是因為發炎 2. 有沒有疼痛 3. 視力有沒有受影響，例如看東西忽然變模糊 4. 有沒出現其他合併症狀，例如同時感痕癢、多眼膠等

不過，即使分析了以上4點，最後也會有很多不同的可能性，成因和治療方法也因而不同，以下列舉一些較常見的例子（按圖）：

+ 14 + 13 + 12

結膜炎

結膜（conjunctiva）是覆蓋著眼瞼內方及眼球表面的薄膜，結膜發炎是常見導致眼紅的原因，結膜炎主要可分為以下幾類：

1. 病毒性結膜炎

因病毒感染引起，通常和上呼吸道感染有關，現時威脅全球的新冠病毒也被指可以引起結膜炎，不過目前出現此病徵的患者仍屬少數，眼淚中發現有病毒也屬少見。

治療：主要是支持性的治療，例如冷敷、人工淚液；很少會使用抗生素，除非有個別例子擔心病人出現繼發細菌感染

2. 細菌性結膜炎

因細菌感染引起，以流感嗜血桿菌和肺炎鏈球菌最常見，通常因為曾在受污染的水源游泳所導致

治療：抗生素是治療的主力

3. 過敏性結膜炎

通常因接觸了某些過敏原，常見例子包括塵埃、空氣中的懸浮粒子、化妝品等，導致出現過敏反應並發炎

治療：首先要避免接觸過敏原，輕症可使用人工淚液緩解，情況較嚴重則要考慮處方抗組胺藥或血管收縮藥，甚至使用局部類固醇

乾眼症

乾眼症成因複雜，但一般可歸納為兩大類：

淚水分泌不足：常見因年紀增長、荷爾蒙改變，導致淚水分泌減少

淚液過度揮發：眼皮發炎或眼皮表層油脂分泌不足，加速了淚水的揮發

治療：早晚使用藥膏，並且頻繁滴入人工淚液，以減慢淚水的蒸發；另外也可考慮使用較新的治療方法如環孢素滴眼液，可增加淚液的產生

鞏膜炎

鞏膜（sclera）是眼球外層的組織，位於結膜（俗稱眼白）的下層，鞏膜的整層發炎是一種可以導致眼睛失明的疾病，通常患有免疫失調疾病，如類風濕性關節炎、紅斑狼瘡等的人士會有較高機會患上鞏膜炎。

治療：輕症一般可先以消炎眼藥水治療，而病情嚴重者可能需要用上口服消炎藥，甚至靜脈注射類固醇。

角膜炎

通常是因感染細菌而引起，例如有些佩戴隱形眼鏡的人士，在清潔或更換隱形眼鏡時處理得不好，便有機會令細菌滋生，引起感染，若不及早治理，可能會影響視力，甚至有機會致盲。

治療：一般會以抗生素處理，但若太遲開始治療，角膜已經損壞，就可能需要進行角膜移植才能復原。

其實，可導致眼紅的原因還有不少，例如部分虹膜炎、眼壓高等，而眼紅的原因及嚴重程度其實也很難判斷，尤其各種眼疾在表面症狀上都不容易分辨，需要經眼科檢查確定，因此不建議市民自行判斷需否求醫，當持續數天眼紅或有合併症狀時，最好就前往諮詢醫生並接受檢查。

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

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