【體質】哪類易中風？哪類患癌高危？9大體質何只寒底熱底！

生暗瘡和痱滋便是「熱底」人士？手腳冰冷、怕凍就是「寒底」？註冊中醫師黃培基指體質分為9大類型，除了寒底熱底外，更有濕熱、血痱和氣鬱等不同體質，各種體質有相應飲食宜忌和日常注意事項，看看你是哪種體質，又應如何食！ 撰文：註冊中醫師黃培基

有些人怕冷，四肢不溫，一吃生冷食物就肚子不舒服，就是「寒底」？有些人怕熱，食了煎炸的食物就會出暗瘡、生痱滋就是「熱底」？

每人的體質或不同，食補品或平日飲食亦應對應自身體質。（derstudi/unsplash）

體質不只寒底、熱底

首先用「寒熱」來區分人的體質狀態，只是部分正確，中醫在診治過程中，確實會運用到「寒熱」來分別人的體質狀態，但除了「寒熱」外，中醫診治時講求「辨證論治」，需要利用許多辨證方法去分析，才可較準確地得知人的體質狀態，訂立相應的治療方法。辨證方法包括八綱辨證、臟腑辨證、六經辨證、氣血精津辨證等，而「寒熱」就是屬於八綱辨證的其中一部分，其餘包括「陰陽、表里、虛實」。

在診治過程中，往往發現病人同時具「寒熱」於一身，病人體徵（可客觀觀察到的症狀）上可有怕冷和怕吹風的「寒」象，但同時出現喉嚨痛，面赤發熱的「熱」象，所以單單用「寒熱」去區分人的體質狀態是不可以的，很多時中醫師的處方都是「寒熱並治」，因為病人的體質狀態往往是「寒熱並存」。

而且「寒熱」會在不同臟腑、不同部位出現，例如常見的有「上熱下寒」、「表寒里熱」、「胃熱脾寒」等不同情況。只是簡單化去說明某一部分體徵或症狀，並不能準確說出人的體質狀態。

體質分９型

如果大家想了解自已體質，以方便選擇不同食物，可參考2009年中華醫學會發佈的《中華體質分類判定標準》判定的九個類型為自己作評估。

9大體質人士 飲食宜忌和注意事項

看看自己是哪種體質：（按圖）

+ 40 + 39 + 38

1. 平和體質

平和體質是九型體質中唯一健康的。

身體特徵：體形勻稱健壯、面色及膚色潤澤、頭髮稠密有光澤、目光有神、唇色紅潤、不易疲勞、精力充沛、睡眠、食慾好、大小便正常

心理特徵：性格隨和、開朗，對外界環境適應良好

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

2. 氣虛體質

身體特徵：氣虛體質的人體型肌肉鬆軟不實、經常感覺疲勞乏力、氣短、講話的聲音低弱，容易出汗、舌邊有齒痕

心理特徵：性格較為內向

發病傾向：不易適應風寒和暑濕環境，傾向容易感冒，生病後抗病能力弱且難以痊癒；可因氣虛下陷，而出現久泄、崩漏、臟器下垂（如脫肛）

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 3 + 2

3. 陽虛體質

身體特徵：陽虛體質的人，體型肌肉不健壯，精神不振，畏寒、時感手腳冰冷，特別胃脘部、背部或腰膝部怕冷、進食寒涼的食物腸胃不適，容易大便稀溏，小便顏色清而量多

心理特徵：性格多沉悶和內向

發病傾向：易患寒性疾病，多出現手足浮腫、腹瀉、陽痿等問題

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

4. 陰虛體質

身體特徵：陰虛體質的人體形多瘦長，情緒急躁，經常感到手足心熱，面頰潮紅或偏紅。受不了夏天的暑熱，常感到眼睛乾澀、口乾咽燥、皮膚乾燥、大便乾燥等。舌質偏紅，苔少，喜冷飲

心理特徵：外向好動

發病傾向：易患咳嗽、乾燥綜合症（有眼乾口乾的症狀）、甲狀腺機能亢進等疾病

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

5. 痰濕體質

身體特徵：痰濕體質的人體形肥胖，腹部肥滿而鬆軟、容易出汗、經常感覺肢體痠困沉重、或經常感覺臉上有一層油、嘴裡常有黏膩感、痰多、舌苔厚膩

心理特徵：性格比較溫和

發病傾向：易患消渴、中風、胸痹（近似冠心病證狀）等疾病

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

6. 濕熱體質

身體特徵：濕熱體質的人體型中等或偏瘦、身重困倦、面垢油光、臉上易生粉刺暗瘡、皮膚容易感到瘙癢、常感到口苦、口臭或嘴裡有異味、大便粘滯不暢、小便有發熱感、尿色發黃、女性白帶增多、男性陰囊潮濕多汗

心理特徵：容易心煩急躁

發病傾向：易患瘡癤（皮膚毛囊或皮脂腺的急性化膿性炎症）、黃疸等疾病

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

7. 血瘀體質

身體特徵：血瘀體質的人體型胖瘦均有、面色偏暗、易有色斑、嘴唇顏色偏暗、舌下的靜脈瘀紫、皮膚比較粗糙、有時在不知不覺中會出現皮膚淤青、眼睛裡的紅血絲很多、牙齦易出血

心理特徵：容易煩躁、健忘、性情急躁

發病傾向：體內血液運行不暢就易出現不同類型的痛症，俗語常說「不通則痛，通則不痛」，就是這個原因；而血瘀久結於體內，亦易增加腫瘤發生的機率。

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 3 + 2

8. 氣鬱體質

身體特徵：氣鬱體質的人體型偏瘦、常感到乳房及兩側脅肋部位脹痛、常有胸悶的感覺、經常無緣無故地歎氣、咽喉部經常有堵塞感或異物感

心理特徵：神情抑鬱、情緒低沉、容易緊張、焦慮不安、多愁善感、感情脆弱、煩悶不樂、容易心慌和失眠

發病傾向：易患有情緒問題、神經衰弱、失眠或乳腺增生等疾病

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

+ 3 + 2

9. 特稟體質

身體特徵：特稟體質是一類體質特殊的人群，多有過敏症，表現氣喘、癮疹、咽喉發癢、鼻塞、噴嚏等。皮膚容易起蕁麻疹，皮膚常因過敏出現紫紅色瘀點、瘀斑；皮膚常一抓就紅，並出現抓痕

發病傾向：容易患哮喘，對藥物、食物、氣味、花粉、季節過敏，對外界環境變化適應差

飲食宜忌、日常注意：（按圖）

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