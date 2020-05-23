【抗疲勞】肌肉關節要喚醒　提神醒腦朝早做齊4式才下床！

早上起床後忙著上班上課，但總是覺得打不起精神嗎？有時候你以為你醒了，但其實大腦和身體都還沒醒。而且人在睡眠過程中體溫會下降，而剛起床時恰是體溫最低的時候，再加上睡眠時人體長時間躺著沒有任何身體活動，所以血壓會降到比清醒時還低，肌肉也會僵硬。以下教你4招起床暖身操，動一動身體喚醒身體的肌肉、關節，還可以幫助提振精神，尤其是在天冷的時候，更需要活動一下身體再起床。