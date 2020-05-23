【抗疲勞】肌肉關節要喚醒　提神醒腦朝早做齊4式才下床！

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早上起床後忙著上班上課，但總是覺得打不起精神嗎？有時候你以為你醒了，但其實大腦和身體都還沒醒。而且人在睡眠過程中體溫會下降，而剛起床時恰是體溫最低的時候，再加上睡眠時人體長時間躺著沒有任何身體活動，所以血壓會降到比清醒時還低，肌肉也會僵硬。以下教你4招起床暖身操，動一動身體喚醒身體的肌肉、關節，還可以幫助提振精神，尤其是在天冷的時候，更需要活動一下身體再起床。

4招起床暖身操（點擊下圖看清！）

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1. 平躺伸懶腰：平躺，將手平舉至頭上，將腳踝向下壓，接著再往反方向勾起，注意動作要緩慢。

2. 抱膝伸展：平躺，將雙膝抱起，維持30秒鐘，然後再將頭抬起，臉往膝蓋靠近，維持10秒後回到平躺姿勢。動作重複2-3次。

3. 眼睛蛇式：趴姿，將手掌支撐於胸部的兩側，邊吐氣邊用手撐地將上半身抬離地面，下巴盡量往上抬，維持姿勢10秒後再回到趴姿。進行2-3次。

4. 嬰兒式：雙膝微微張開跪地，雙手向前伸展，繼續維持跪姿。將上半身貼近大腿，盡量伸展背部，維持10秒後放鬆，再伸展一次。進行2-3次。

喚醒身體活力，4招起床暖身操（Heho健康授權使用）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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