【抽筋】夏天易生痱滋牙肉腫眼唇乾澀　10個小毛病點解決一定要知

夏天心火盛經常生痱滋、牙肉腫痛？涼多一陣冷氣眼乾唇乾又鼻塞？常見的健康小毛病、還有瞓捩頸、便秘、胃酸倒流等，雖然不是大病，但對日常生活也造成困擾，本文整合10個最常見的健康小問題，救大家如何紓緩及改善方法。

工作加班、電話煲劇和吃熱氣食物都對身體有影響。（yrss/unsplash）

10個常見的身體小問題

1. 眼晴乾澀

都市人日夜望電子屏幕，眨眼次數減少，加上夏天開冷氣，不少人會感到眼乾乾，戴隱形眼鏡人士更會常有眼乾問題！如果眼乾不適，可嘗試熱敷（眼敏感人士不建議熱敷）、按摩眼皮和眼藥水紓緩：（按圖）

+ 2

+ 4 + 3 + 2

相關文章：【乾眼症】少淚水眼皮發炎生眼挑針 3招紓緩乾眼症

眼晴是靈魂之窗，好好保護眼睛就可免受眼乾不適等痛苦，看看「B+B護眼法」：

B+B護眼法指Blink（眨眼）及Break（小息），大家用電腦或電話時應主動頻密眨眼，有助淚水循環，避免乾眼症。

Break（小息）時就要緊記「4個20」，即每20分鐘最少休息20秒，望向20呎以外的地方或合眼，以及行20步。

相關文章：【藍光眼鏡】醫生不建議用！護眼8招睇電話隔30cm防黃斑病變

2. 唇乾

開冷氣除了可導致眼乾，更可令人嘴唇變得乾燥。再者，戶外活動時總會脫下口罩喘息，暴曬後亦會令人嘴唇「掹掹緊」 ，該如何解決唇乾煩惱？

- 使用含甘油、乳木果油，椰子油、橄欖油成分的潤唇產品，可滋潤及保濕唇部；反之，應避免選擇含香料的產品。香料可成為人體的致敏原，當出現敏感反應時，可致接觸性皮炎（唇炎）

- 進行日常戶外活動時，大家應使用具防曬功能的潤唇膏。當中防曬指數應選用SPF 30或以上及PA++或以上的唇膏，以阻擋UVA和UVB入侵肌膚，一般防曬成份為「二氧化鈦」（Titanium Dioxide）及「氧化鋅」（Zinc Oxide）

相關文章：【嘴唇乾燥】甩皮、爆拆因缺水或維他命不足？ 唇乾3大常見成因

3. 鼻塞

不只冬天才會鼻塞，夏天一冷一熱亦可能令人不適有鼻塞，又或天氣轉變令鼻敏感發作等等，看看有什麼方法紓緩！

- 鹽水沖鼻

以載有鹽水的洗鼻壺或針筒沖洗鼻腔，則較徹底和有效，看看步驟：（按圖）

+ 2

相關文章：【鼻敏感】冬天乾燥鼻塞及流鼻水易發作 鹽水洗鼻是否有效？

- 熱敷鼻子附近（每日5至10分鐘）

相關文章：【都市閒病】中西醫聯手 夾擊可惡鼻敏感

4. 生痱滋

煎炸熱氣食物香口好吃，多吃要小心生痱滋，尤其夏天易心火盛，更易有痱滋！痱滋一般會在5至14日內自行復原，但這段期間也要注意飲食，應避免進食一些刺激的食物，例如過冷、酸、熱的食物。

多進食含維他命B雜、C的食物，有助口腔黏膜癒合，及促進細胞的新陳代謝。

含豐富維他命B雜的食物：（按圖）

+ 4 + 3 + 2

含豐富維他命C的食物：（按圖）

+ 3 + 2

相關文章：【生痱滋食乜好？】骨膠原助傷口癒合 奇異果西蘭花都得？

5. 牙肉腫痛

夏天除了易生痱滋，亦容易心陰不足引起陰虛火旺，誘發牙肉腫痛。食熱氣、煎炸、辛辣食物和捱夜也會令牙肉腫痛，令人苦不堪言！

- 穴位紓緩：合谷穴，下關穴，頰車穴（按圖）

+ 7 + 6 + 5

- 外用天然藥

牙肉腫痛可用鹽水漱口消炎，鹽只需少量，宜在飯後才漱口

- 少吃煎炸油膩：牙肉腫痛人士應少吃煎炸油膩的刺激性食物，可多吃以下食材：

竹蔗、馬蹄、白菜、山竹、雪梨、西瓜、冬瓜、火龍果、奇異果等

相關文章：【牙肉腫】熱氣捱夜牙肉腫 鹽水漱口外９大食物食療可紓緩

6. 瞓捩頸（頸痛）

瞓捩頸（落枕）十分常見，但原來沒有吹乾頭髮、淋雨後也可導政頸痛，不妨以熱敷和穴位按壓紓緩痛楚！

+ 4 + 3 + 2

7. 胃酸倒流

腸胃問題是香港人常見的通病，主要因飲食和生活習慣所致，改善胃酸倒流可從戒口開始：（按圖）

+ 11 + 10 + 9

相關文章：【胃酸倒流】兩招告別火燒心 戒口紓解胃酸倒流遠離食道癌風險

8. 便秘

大部分人每天排便一次，有些人每天排便3次或隔天1次，但正常的排便頻率應為一星期最少3次，你有沒有便秘問題?

營養師黃凱詩曾在本報撰文分享改善便秘的飲食，有助腸道蠕動。（按圖）

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【便秘飲食】缺油易便秘水分纖維不可少...營養師建議治便秘4部曲

9. 抽筋

香港人熱愛運動，但跑步和行山時抽筋如何是好？按圖看處理抽筋方法：

+ 5 + 4 + 3

相關文章：【抽筋】紓緩痛楚6大方法冷敷熱敷哪樣正確？日夜抽筋原因各不同

10. 割傷出血

廚房菜刀、打爛玻璃、甚至皮膚乾燥輕易被紙張割傷，都容易受損出血。常見的外出血有五類，有些會自行止血，部分則血流不止，會危害生命，必須多加留意。

相關文章：【鯁喉】3日3宗鯁喉亡！鯁親拍背燙傷敷冰？家居急救一定要識

按圖了解5大常見外出血類型：（按下圖）

+ 2

傷口有異物可否拔出？

不能，出血時有兩大不應做的事項：

1.切忌在傷口上胡亂塗藥膏或藥散

2.勿拔出深入傷口的異物

出血時該如何處理？（按圖）

+ 10 + 9 + 8

相關文章：【蚊叮】邊種血型易惹蚊？蚊愛揀上你旳4大原因