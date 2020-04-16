【茶】化痰止咳飲咩茶？紅茶綠茶6種茶各有功效每日勿飲超過...

講到茶大部分人比較熟悉的是紅茶和綠茶，但其實依照發酵程度，還可以將茶分為6大種類：白茶、青茶、綠茶、紅茶、黑茶、黃茶，每種茶的養生功效也各不相同。

喝出健康有學問！不同顏色的茶，原來功效也大有不同？（點圖瀏覽）↓↓↓

+ 3 + 2

紅茶、綠茶、烏龍茶…發不發酵到底有什麼不同？

其實並非所有樹葉都可以製茶，茶是來自特殊品種的茶樹，因其茶葉富含多酚等有益健康的成分，所以才說喝茶具有保健功能。我們熟知的綠茶、紅茶或烏龍茶等其實都是指製茶過程的發酵方式，基本上可以分為不發酵、部分發酵、完全發酵、後發酵。

基本上茶葉中最主要具有抗氧化的兒茶素，會隨著發酵程度不同有所遞減，有助提神的咖啡則是依據茶葉不同種類而有所差異。

其實並非所有樹葉都可以製茶，茶是來自特殊品種的茶樹，因其茶葉富含多酚等有益健康的成分，所以才說喝茶具有保健功能。（Unsplash@Jia Ye ）

綠茶和黃茶就是屬於不發酵的茶，因此保留最多具有抗氧化效果的兒茶素，但咖啡因含量也是最低的。而白茶和青茶為部分發酵茶，像台灣常見的烏龍茶和包種茶都屬於這類，兒茶素介於中間值。

紅茶則是屬於全發酵茶，兒茶素含量最少，但咖啡因較高。黑茶則與上述茶類不同，是將綠茶再發酵的後發酵茶，最具代表的就是普洱茶，咖啡因含量也較低。

不同顏色的茶，功效大不同

1. 綠茶

功效︰提神醒腦、生津止渴、清熱解毒

代表茶：碧螺春、龍井茶

2. 黃茶

功效︰清熱解毒、祛痰止咳

代表茶：蒙頂黃芽、霍山黃芽、君山銀針

3. 青茶

功效︰提神醒腦、有助消化

代表茶：烏龍茶、包種茶、鐵觀音

不同顏色的茶，功效大不同（Heho健康授權使用）

4. 白茶

功效︰清熱解毒、生津止渴、提神醒腦

代表茶：白毫銀針、白牡丹

5. 紅茶

功效︰溫陽活血、暖胃止瀉、散寒除濕

代表茶：阿薩姆、大吉嶺、錫蘭、祁門

6. 黑茶

功效︰溫胃養胃、消滯去膩、驅風醒酒

代表茶：普洱茶、黑磚茶

喝茶要適量，建議每天適度喝茶不要超過600 c.c. ，而且不能長期把濃茶當開水飲用。

相關文章：【口淡】脾虛消化弱口苦肝膽差 自覺甜苦鹹淡酸反映5大健康問題

起身覺口苦！（01製圖）

+ 13 + 12 + 11

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】