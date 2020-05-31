【消暑飲品】防病解渴5種天然飲品　護胃減疲勞要飲麥茶？

隨著氣溫越來越高，這個時候大家都會選擇冰冰涼涼的手搖飲來消除身體的熱氣，但手搖飲料大多含有高糖，只會為身體帶來熱量，無法解身體的渴！如果不愛喝水但又需要補水該怎麼辦？就可以試試這些天然飲料喔！

５種會解渴的天然飲品（點擊下圖看清！）

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1. 麥茶

在東方醫學中，大麥可讓身體降溫，故體質偏燥熱者經常飲用，於日本古代被稱為「麥湯」，在江戶時代出現在茶店中，提供給旅人們在漫長旅途中可消除疲勞的茶水。而且喝麥茶有促進血液循環、增加代謝、排除老舊廢物、保護胃粘膜等好處。

2. 檸檬水

不喜歡喝水的人，是因為水無味，這時候可以加入檸檬片增加味道。而檸檬有大量的維他命C，常喝檸檬水除了可以補充維他命Ｃ，提高身體抗氧化外，同時也可以生津止渴，達到解暑的作用。

3. 無糖綠茶

綠茶因含有兒茶多酚，平時飲用對身體有降低膽固醇及血壓、穩定血糖等好作用。還可以幫助提神、解油膩的好處！但要注意不要在空腹時飲用，以免傷胃。

綠茶因含有兒茶多酚，平時飲用對身體有降低膽固醇及血壓、穩定血糖等好作用。（Vee O／Unsplash）

4. 茉莉花茶

茉莉花具有清熱解毒、理氣安神、抗菌消炎的作用，在《中藥大辭典》中記載，常飲茉莉花，有清肝明目、生津止渴、通便利水等功效。

5. 椰子水

因含有豐富電解質鈉、鉀和鎂，可在運動後迅速為身體補充水份，而且熱量遠比市售運動飲料還低，但要記得選擇天然的椰子水喔！

喝水的重要性

人體有60%是水，而且光是大腦就含有75%以上的含水量，所以水是維持腦部正常運作的關鍵之一，有不少研究都證實了人體的攝水量與大腦功能有關，尤其和認知功能及情緒之間的有關，研究結果發現，當體內缺水時會明顯降低我們的注意力、記憶力、反應速度及正向情緒，不管是大人還是小孩都會受影響。

而且白開水沒有任何添加物，對身體不會造成過分負擔，畢竟有些飲品喝過量仍會對身體帶來影響，所以不要因為水沒有味道，就用別的飲品取代喔！

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