【夜盲症】視野變黑收窄可致盲！5類食物助預防患者夜晚只睇到咁?

夜盲症聽得多，但是什麼一回事？很多人誤以為夜盲症是小問題，只是視力到晚上會變弱。其實夜盲症可致失明！夜盲症除了遺傳所致外，缺乏維他命A也是成因之一，所以任何人都不能忽視。那夜盲症到底有什麼症狀？所謂「夜盲」，其視野會是怎樣？又有沒有治療方法？ 撰文：眼科專科醫生湯文傑

夜間燈光昏暗，看不清東西很正常？不少人都聽過夜盲症，卻可能誤以為只是單純在晚上看不清，是無傷大雅的問題，但其實夜盲症即是「視網膜色素病變」，病情發展下去可以導致失明。

夜盲症不止影響夜間視力，病情往後發展更可能導致失明。（Eric Ward／unsplash）

了解更多關於夜盲症（按圖）：

+ 4 + 3 + 2

夜盲症成因？

人類視網膜上的感光細胞，是由視桿細胞（rod cell）和視錐細胞（cone cell）構成，其中視桿細胞大多分佈在視網膜的周邊，負責周邊視力和夜視覺，當視桿細胞出現病變或退化，就會造成夜盲症。

夜盲症不算常見，每4,000人當中就有1人患有不同程度的夜盲症，大多是先天因素所致，但也有部分是後天因素引起：

先天：遺傳

此病具高度遺傳性，在遺傳病中相對常見，遺傳方式很多，包括常染色體顯性遺傳、常染色體隱性遺傳、X染色體遺傳等，其中最常見是隱性遺傳，患者通常在年輕時（10-20歲）出現症狀，到中年（40-50歲）就完全喪失視力。如果家族中有人確診，其他成員最好接受徹底檢查。

後天：缺乏維他命A

由於視桿細胞的主要營養正是來自維他命A，所以如果缺乏維他命A的話，便會引起夜盲症。這種夜盲症一旦發生，病情會和遺傳性夜盲症一樣嚴重，就算再補充維他命A都不會痊癒，只可延緩病情。

夜盲的視野是…

夜盲症最初發病時，主要症狀就是夜間視力稍差。相比起光線充足的地方，在黑暗的環境下視力較差是正常，但夜盲症的狀況是整體視野變得更加暗，基本上除了光源外，難以看到其他事物，導致患者很多時無法在晚上外出。

夜盲症患者和一般人的夜視力比較：

夜盲症患者和一般人的夜視力比較（圖片來源：維基百科）

演變成隧道視力？

當夜盲症病情日益惡化，漸漸病變的部分變大，並向中央蔓延，除了夜間視力變差，也會開始引發更明顯的視力影響，常見會造成周邊視野逐漸變狹窄，情況有如「隧道視力」，即視野像在隧道內往外看般，四周黑漆漆，只有正中央、有光線的地方才看得到。病情發展到最後，患者或會失明。

夜盲症開始惡化後，患者的視力會逐漸收窄，視野就如在隧道內往外看般。（Florian van Duyn／unsplash）

未有根治方法

目前，夜盲症未有很有效的治療方法，雖然基因療法（涉及用該基因的健康拷貝替代引起疾病的突變基因）在2017年得到美國食品藥品監督管理局（FDA）核準，但成本相當高，離普及還有一段距離。

不過，病情仍然可以透過不同方法減緩，攝取有助護眼的營養就是常見的做法之一，而就算本身沒有夜盲症，以下營養素也可幫助預防後天夜盲症（按圖）：

+ 7 + 6 + 5

維他命A：支持視網膜

來源：魚肝油、牛膶、番薯、鰻魚等

維他命B群：有助於神經功能

來源：全麥穀物、豆類、奶類等

玉米黃素：改善對比敏感度

來源：玉米、黃椒、雞蛋等

胡蘿蔔素：被人體轉化成維他命A

來源：胡蘿蔔、深綠色蔬菜（如羽衣甘藍、菠菜）等

鋅：幫助維他命A發揮作用

來源：肉類、海產、堅果（如花生、杏仁、腰果）等

除了從飲食入手之外，多運動、避免紫外線、避免三高、注意保養視力、充足的睡眠等，都可幫助視網膜細胞修護，減少後天夜盲症突襲。

眼科專科醫生湯文傑（撰稿人授權提供）

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