【血壓高】羅漢果茶減血糖枸杞茶降脂　5款茶降膽固醇預防高血壓

現代人常為了交際應酬、維繫感情而大魚大肉，最後不但身材大走樣，甚至連身體的血壓、血脂都受到傷害。除了乖乖減肥外，這裡也要介紹大家日常保養可以喝的茶飲，幫助維持血壓、血脂的正常。

按圖即看有助降血壓降脂的5款茶飲：

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1. 枸杞茶

枸杞子味甘性平，具有滋補肝腎、潤肺止咳的作用，且對於血糖、血脂也有明顯的降低作用，是預防和治療高血壓很好的藥材。

作法：取枸杞子10克放入茶壺內，加入熱開水，等待10分鐘後便可飲用。

2. 菊花茶

菊花和綠茶都有降壓、去脂的功效，且菊花很適用於高血壓初期出現頭痛、目赤等症狀。當兩者同時沖泡時，功效與作用也會得到最大的發揮。

作法：5朵菊花加上5克綠茶用茶包袋裝好，熱水沖泡就可飲用。建議中午、晚上各一杯，脾胃虛寒者應在飯後飲用。

3. 羅漢果茶

羅漢果含有豐富的糖苷，不但比蔗糖甜300倍、不產熱量，還具有降血糖作用，是糖尿病、高血壓、高血脂和肥胖患者首選的天然甜味劑。

作法：拿1個羅漢果，將果實洗乾淨後切碎或壓碎，用熱水沖泡10分鐘後即可飲用。

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4. 玉米鬚茶

玉米鬚富含豆固醇和植物固醇，可以有效預防心臟病和膽固醇過高。而且它的植物酸也有助於改善口腔和皮膚狀況，調節身體葡萄糖濃度。

作法：自製玉米鬚茶並不難，只要拿5錢～1兩的新鮮玉米鬚，加水3杯，煮沸3分鐘即可飲用。喝不完，或是喝之前都可以放到冰箱內保存，冰涼更好喝。

5. 山楂茶

研究發現，山楂含有一種「黃酮類」的元素，這種元素能夠擴張血管、加強血流量，讓血壓、膽固醇的值下降，藉以增強血管活力，預防心血管疾病。

作法：山楂果1～2枚泡茶飲用即可。

貼心小叮嚀

1. 中藥茶和西藥的服用時間要避開

如果是已經在服用降壓藥物的人，一定要記得服用時間要間隔1.5小時以上才安全。因為中西醫併服會出現交互作用，所以中藥茶飲千萬不可搭配西藥，以免養生不成反傷身。

中藥茶飲千萬不可搭配西藥，以免養生不成反傷身。（Christine Sandu／Unsplash）

2. 運動、碳酸飲料要少喝

運動、碳酸飲料通常都含有鈉等電解質，容易增加血管、腎臟的負擔，導致血壓升高，心臟負荷不了而產生不適。曾有研究人員發現，一天喝4罐以上可樂的人，高血壓的比例會高出28％~44％。

3. 酒、濃茶、咖啡都要限量

有高血壓的人平時一定要控制酒量，每天只能喝50毫升以內，而且不能一次飲完。而濃茶、咖啡的咖啡因會讓中樞神經興奮、心跳加快，造成小動脈收縮，導致血壓升高。

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