【胃痛】胃酸流倒胃脹多嘔吐因胃火盛？8種常見脾胃毛病湯水調理

健康
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便秘、胃痛等腸胃問題普遍，尤其都市人飲食習慣差，又慣於「頭痛醫頭」，胃痛就吃胃藥，令情況變成反覆難癒的老毛病！中醫認為便秘、胃痛等症狀其實都是因脾胃問題而起，如脾氣不足、脾胃濕熱，因此要徹底解決，就要從調理脾胃開始，以下講解8種常見脾胃問題及調理方法。

撰文：健福堂中醫診所注冊中醫師方麗璋

中醫認為，脾胃為「後天之本」，氣血津液生化之源，兩者相互相成共同維持人體正常消化吸收及排泄功能，對身體健康有關鍵性影響，甚至有說「百病皆由脾胃衰而生也」，即人身上大大小小的毛病很多都可能因脾胃問題衍生。

有說「百病皆由脾胃衰而生也」，即人身上大大小小的毛病很多都可能因脾胃問題衍生！（Carolina Heza／unsplash）

胃痛便秘均屬脾胃問題

那到底脾胃問題包括什麼？其實，在中醫角度，我們常聽的腸胃毛病，如胃痛（吐酸、嘈雜）、胃脹（痞滿）、腹痛、嘔吐、打嗝（呃逆）、噎膈（吞嚥梗阻，飲食難下）、肚瀉（泄瀉）、便秘等等均屬脾胃病證，而造成這些病證的原因，則常見與以下問題有關：

1. 脾氣不足

脾氣不足有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：面色萎黃或蒼白，舌淡苔白，而且少氣懶言、乏力疲倦，食量也有所減少，更甚或出現齒衄（齒間出血）、紫斑；婦女則常見月經過多、白帶清稀

脾胃病證：經常肚瀉、大便不成形，胃及腹部也有墜脹感覺

補脾湯 (1人份)

材料：豬瘦肉250克、黃芪15克、白朮20克、黨參15克、陳皮5克、甘草5克

功效：補中益氣

方法：

1. 預先洗淨所有材料，豬肉切件

2. 把所有材料全放入1000毫升水，開大火

3. 以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

2. 脾陽虛衰

脾陽虛衰有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：面色蒼白、畏寒肢冷，喜溫喜按（喜歡溫熱的食物及接觸溫熱的東西），甚或肢體困重、水腫

脾胃病證：腹脹有冷感，大便稀爛、小便清長，而且胃口不佳，食後不易消化

溫中湯（1至2人份）

材料：雞半隻、乾薑10克、黨參15克、白朮20克、茯苓10克、山藥20克、肉桂5克

功效：溫中健脾

方法：

1.　預先洗淨所有材料，雞塊而去皮去油

2.　把所有材料全放入用1500毫升水，開大火

3.　以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

3. 寒濕困脾

寒濕困脾有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：皮膚呈暗黃，舌淡胖嫩而苔白膩，頭重身倦、四肢浮腫，口淡不渴且小便短少

脾胃病證：胸胃腹均脹悶，厭食甚至噁心嘔吐

運脾湯(1-2人份)

材料：豬瘦肉250克、蒼朮10克、白朮15克、陳皮10克、厚樸10克、茯苓10克、桂枝5克

功效：燥濕運脾

方法：

1.　預先洗淨所有材料，豬肉切件

2.　把所有材料放入1500毫升水，開大火

3.　以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

4. 脾胃濕熱

脾胃濕熱有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：面目皮膚發黃、痕癢，舌紅苔黃膩，同時口粘不爽或口乾且苦，小便黃赤短少

脾胃病證：兩脅及胃腹脹悶，大便秘結或不成形

清解湯（1人份）

材料：豬瘦肉250克、茵陳15克、山梔子10克、白朮15克、茯苓15克、大黃10克（後下）

功效：清利濕熱

方法：

1.　預先洗淨所有材料，豬肉切件

2.　把所有材料（大黃除外）放入1000毫升水，開大火

3.　以水沸後始計時30分鐘關火，關火前5分鐘放入大黃，待溫即可飲用

5. 胃陰不足

胃陰不足有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：舌紅苔少或無苔少津，口乾唇燥，形體消瘦

脾胃病證：胃灼痛或胃脹，饑餓但無食慾，甚或乾嘔、打嗝，大便乾燥

滋陰湯（1-2人份）

材料：豬瘦肉500克、沙參15克、玉竹15克、麥冬10克、天花粉15克、蘆根15克、白芍10克、甘草5克

功效：滋養胃陰

方法：

1.　預先洗淨所有材料，豬肉切件

2.　把所有材料全放入用1500毫升水

3.　開大火後，以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

6. 胃火熾盛

胃火熾盛有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：牙齦腫痛潰瘍，舌紅苔黃，口渴喜冷飲，或有口臭，小便短赤

脾胃病證：胃灼熱疼痛，食量大易肌餓，胃酸逆流，或常常食完則吐

清胃湯（1人份）

材料：豬瘦肉250克、黃連5克、山梔子10克、黃芩10克、大黃10克（後下）、生地10克、蘆根15克

功效：清胃瀉火

方法：

1.　預先洗淨所有材料，豬肉切件

2.　把所有材料全放入用1000毫升水，開大火

3.　以水沸後始計時30分鐘關火，關火前5分鐘放入大黃，待溫即可飲用

7. 食積胃脘

食積胃脘有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：舌苔厚膩，口氣酸臭

脾胃病證：胃腹脹痛，嘔吐後脹痛得緩，同時飽嗝及胃酸多，或會嘔吐出酸腐食物，大便不爽或大便含食物殘渣

消食湯（1人份）

材料：豬瘦肉250克、山楂10克、麥芽15克、神曲10克、陳皮10克、枳殼10克、蘿蔔250克

功效：消食導滯

方法：

1.　預先洗淨所有材料，豬肉和蘿蔔切件

2.　把所有材料全放入用1000毫升水，開大火

3.　以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

8. 寒凝胃脘

寒凝胃脘有什麼症狀？（按圖）

+2

特徵：舌淡苔白，口淡而不口渴，喜熱飲

脾胃病證：胃覺冷痛，輕則綿綿不止，重則抽急劇痛，遇寒或冷飲後加重

溫胃湯（1人份）

材料：豬瘦肉250克、肉桂5克、乾薑10克、黨參10克、白朮15克、花椒10克、茯苓10克

功效：溫胃散寒

方法：

1.預先洗淨所有材料，豬肉切件

2.把所有材料全放入用1000毫升水，開大火

3.以水沸後始計時30分鐘關火，待溫即可飲用

平日需注意脾胃保養

除了透過湯水調理脾胃，日常生活的習慣對改善及保持脾胃健康也相當重要，否則只是治標不治本，以下提供一些脾胃保養貼士，想要預防脾胃疾病也可參考：

1.三餐定時、定量，切忌暴飲暴食、饑飽無常；每次吃飯起碼超過15分鐘，充分咀嚼（最好每口20至30次）食物，幫助消化，進食時不宜同時喝過多湯水

2.虛寒胃痛的病人要少吃生冷瓜果飲品及過用苦寒傷胃的藥物，如感到胃腹部發冷時可以適量飲用生薑茶，或可在臍中貼暖臍膏藥或艾灸

3.進行適當的運動，如散步、慢跑、健身、瑜伽等，提升人體的腸胃功能，使胃腸蠕動加強，促進消化和吸收

4.每晚睡前或洗澡後，可平躺於床上，用全掌以自覺舒適的力度，順時針按摩腹部，重覆動作50次 ，有助脾運，消積滯及通穢氣

健福堂中醫診所注冊中醫師方麗璋（撰稿人授權提供）

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