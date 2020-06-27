【失眠】30歲後瞓唔夠7小時增死亡風險！睡眠不足易肥記性差...

人的一生當中，有三分之一的時間是在睡眠中度過的。睡眠，對人的健康而言，有著難以估量的作用。只有保證充足睡眠，人們才有精力去做想做的事情！那麼一天一定要睡足8小時嗎？專家表示，不同年齡段的最佳睡眠時間是不同的，應按照自己的年齡科學睡眠。以下告訴你各年齡層該睡多久才最健康！

你的年齡該睡多久？（點擊下圖看清！）

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1歲以下嬰兒：每天16小時

1歲以下嬰兒需要的睡眠時間最多，大概每天16小時。睡眠是小月齡嬰兒生長發育的重要時段。

1～3歲幼兒：每晚12小時，白天兩三個小時

幼兒每天夜裡要保證12小時睡眠，白天還需再補兩三個小時。具體的睡眠時間，可以根據他們自己的睡眠節律而定，比如有些寶寶習慣在接近中午時和下午晚些時候各睡一覺。

4～12歲兒童：每天睡10～12小時

4～10歲的兒童每天睡12個小時是必要的，每晚8點左右上床，中午儘可能小睡一會兒。年齡再大一些的兒童睡10小時，甚至8小時就足夠了。孩子如果睡眠不足，不僅會精神不振、免疫力低下，還會影響生長發育。但睡覺時間也不能過長，若超過12小時，可能會導致肥胖。

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13～29歲青年人：每天睡8小時左右

這個年齡段的青少年通常需要每天睡8小時，且要遵循早睡早起的原則。平常最晚應在晚上12點上床、早上6點起床，周末也儘量不睡懶覺。因為睡覺時間過長，會打亂生理時鐘，導致精神不振，影響記憶力。

30～60歲成年人：每天睡7小時左右

成年男子需要6.49小時睡眠時間，婦女需要7.5小時左右，並應保證晚上10點到早晨5點的「優質睡眠時間」。因為人在此時易達到深睡眠狀態，有助於緩解疲勞。芬蘭一項針對2.1萬名成年人進行的22年跟蹤研究發現，睡眠不到7小時的男性，比睡7~8小時的男性死亡可能性高出26%，女性高出21%；睡眠超過8小時的男性，比睡7~8小時的男性死亡可能性高出24%，女性高出17%。

60歲以上老年人：每天睡5.5~7小時

老年人應在每晚12點前睡覺，晚上睡覺的時間有7小時，甚至5.5小時就夠了。每晚睡眠限制在7小時以內的老人，大腦衰老可推遲2年。而長期睡眠超過7小時或睡眠不足都會導致注意力變差，甚至出現老人痴呆。

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