【抽筋】腳痛唔簡單！腳腫腳痺可能糖尿心臟病　8種腳痛反映健康

心臟病、腎病、糖尿病、中風等病竟會影響雙腳？常見的腳部不適，如抽筋、腳腫、腳刺痛、拇趾劇痛和腫脹等是身體告訴你生病了的警號，如不加以理會可能「足」以致命，看看文中8種腳部不適反映什麼健康問題！

眼睛是靈魂之窗，而腳是第二個心臟，反映我們的身體狀況。腳痛、腳抽筋、腳腫可能是運動過度、肌肉勞損所致，但同時亦有可能是體內機能出現問題引起，絕不能忽視。

腳是第二個心臟，反映我們的身體狀況。（imani_bht/unsplash）

綜合美國拉許大學醫學中心及哈佛大學醫學院網站，列出8個常見腳部不適症狀，當中反映了什麼健康問題？及早發現，提高痊癒率！

8個腳部不適反映的健康問題：（按圖）

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1. 腳抽筋：缺水

根據哈佛大學醫學院網站指，尤其在高溫下，運動鍛鍊後腿部抽筋可能是因身體水分不足。為了正常收縮和放鬆，肌肉需依靠水分和電解質，如鈉和鉀等。若攝取過多液體或電解質會使電解質失衡、控制腿部肌肉的神經過敏，導致肌肉異常收縮或痙攣。

所有器官都依靠體液正常運作，運動時大量出汗，身體亦會流失過多水分和電解質，引致缺水。缺水會阻止細胞正確使用能量、運輸營養物質。

如果不及時補救，可能會危害生命，同時在運動前、中、後應適量喝水或含電解質的運動飲料。

看看如何處理抽筋：（按圖）

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2. 足部持續感剌痛或發麻：糖尿病

美國芝加哥拉許大學醫學中心腳踝骨科專科李醫生指，導致腳部神經病變的最常見原因是糖尿病，血糖高可引起的神經病變或損害神經。而高血糖不僅損害向神經輸送氧氣和營養的小血管，還損害神經本身，從而阻礙它們向大腦發送正確的信號。

神經病變或會令人步態不穩而引起跌倒、或失去知覺。因此，如果你經常感到腳部有刺痛感，並持續超過幾分鐘，請盡快諮詢醫生。

其他糖尿病症狀：（按圖）

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欲預防神經病變以及其他糖尿病併發症（例如視力喪失、心臟病和腎病）應嚴格控制血糖、降低高血壓和膽固醇、要戒煙、做運動等。

3. 足部傷口難癒合：糖尿病或周邊動脈疾病

高血糖不僅會造成神經損傷，同時會損害血管，導致血液循環問題，或形成周邊血管疾病（影響供血動脈的疾病，最常見是限制供往腿部的血流量），令傷口難以癒合。

李醫生以腳跟上的水泡比喻，如果不治療傷口可能會導致嚴重的骨髓感染。因此，如果你的傷口持續3至7天或以上仍未癒合​，​足部又未曾受到其他刺激（例如穿著不合腳的鞋子引起不適），應盡快諮詢醫生。

4. 腳踝及足部腫：心臟衰竭、肝病、腎病或血栓

【無痛腫脹】

如果心臟、肝臟或腎臟無法正常運作，體內多餘的液體會滲入組織，並流向下半身（即腳部），造成無痛的腫脹。

心臟衰竭症狀評估

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肝病症狀

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腎病

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【腫脹疼痛】

如果腫脹疼痛，可能是因患有深部靜脈栓塞或阻塞血流的凝塊。當血塊破裂，可能傳至肺部，導致致命的肺栓塞，因此應立即求醫。

5. 拇趾突然劇痛、腫脹：痛風

痛風是由於尿酸積聚引起的炎症，尿酸過高就容易形成晶體沉澱在關節中，令關節腫大和疼痛。如不及時治療，有機會導致腎臟問題。

痛風通常可透過藥物治療、飲食調整治療。需減少進食以下食物：（按圖）

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6. 步行或鍛鍊時足痛，休息時消失：疲勞性骨折、骨質疏鬆

疲勞性骨折（又稱壓力性骨折）是通常是由於運動或過度訓練（例如長跑）後，重複受壓引起。骨頭承受不了壓力，缺乏適當休息，造成骨骼結構性的小裂縫。

如果撇除疲勞性骨折，則可能需接受骨質密度測試和血液檢查，以檢查是否鈣和維生素D缺乏症。

7. 運動時小腿痛：動脈粥狀硬化

「動脈粥樣硬化」是指動脈內壁積聚血脂（主要為膽固醇）、鈣沉積物及其他免疫細胞等形成斑塊，隨時間增長引致血管壁增厚或硬化，是導致中風和心臟病的主要原因之一。

根據哈佛大學醫學院網站，因活動引起的雙腿疼痛、腿和足部脈搏微弱、皮膚蒼白、腿或足上的潰瘍沒有很好地痊癒的話，則可能是周邊動脈疾病的徵兆，阻塞血液流向腿部。

如果腿部血液不足，那麼心臟也可能會受到影響。患上周邊動脈疾病與心臟病的因素近似，包括吸煙、高膽固醇、糖尿病和高血壓等，都會增加患心臟病或中風的風險。

為了避免嚴重的拼發症，需減肥、增加運動量、改變飲食和戒煙。有時需要動手術以打開或繞過阻塞的動脈。你的醫生可能會建議使用血液稀釋劑和血管擴張劑（有助於打開血管的藥物）。

8. 雙腳腳趾關節痠痛：類風濕關節炎

美國芝加哥拉許大學醫學中心腳踝骨科專科李醫生指，類風濕關節炎的最明顯症狀為「雙腳疼痛」。為什麼？根據香港風濕病基金會，類風濕關節炎對關節的影響，通常為「對稱性」，即患者身體左右兩邊的關節，會同時出現病徵和感到痛楚。

其實類風濕關節炎是本港常見的風濕科病症之一，因自身免疫系統異常而出現的慢性炎性關節疾病，炎症反應可影響全身不同的關節，出現持續侵蝕及變形，最終令關節被破壞。常見受影響關節部位除了腳趾關節，還有手腕、手指聯接關節和膝蓋，導致患者痛楚、關節腫脹，活動機能受影響，甚至逐漸喪失。

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