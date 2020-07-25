【失眠】睡前食蕉飯後食木瓜！教你5個時間食水果防抽筋好瞓啲

生果，大部分含豐富纖維、營養豐富又好吃，每日早午晚餐都會見到它的蹤影，但生果種類那麼多，是否什麼時候吃都適合？什麼時候吃最能吸取它最多的營養？早上吃、睡前吃有沒有分別？

一般來說，睡覺前吃東西會打擾身體的睡眠周期，但是相比其他食物（尤其是加工食品），水果對睡眠的干擾較少。

按圖看清不同時候吃水果有什麼不同功效：

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1）睡前吃

根據《美國國家睡眠基金會》的說法，睡前進食可能會因消化過程而干擾睡眠，故應避免睡前食用含加工糖的食物，因為這些糖分會導致能量水平快速上升和下降，令情緒高漲而無法入睡 ，但新鮮水果則沒有這些問題。

香蕉：若睡前吃富含鉀的香蕉生果，助防止夜間腿部抽筋。

杏子、士多啤梨：含較高鎂的水果，有助放鬆身心和改善睡眠。

榴槤、牛油果：如睡前吃熱量和糖分較高的水果，會加重腸胃負擔，難以消化，更有機會致肥。

2）飯前吃

根據《Asia Pac J CLin Nutr.》的研究發現，因為水果的纖維含量高，用餐時吃水果會減慢消化速度近20%，可以幫助長時間保持飽腹。另外亦可控制正餐攝取量，促進腸道健康。

蘋果、火龍果、提子：均是含維他命C或鐵質含量高的食物，可幫助吸收正餐營養。

由於胃部有防止細菌過度生長的能力，即使水果在胃中部長時間停留也不會腐爛。由於胃酸的pH值很低，大多數微生物無法在胃酸內生長。故此並不會令水果在胃中腐爛或發酵。亦不會導致胃氣，腹脹和消化系統不適。

3）飯後吃

據《Obesity (Silver Spring)》研究所指，高碳水化合物的飲食可能會導致身體使用碳水化合物作為燃料，但不會改變新陳代謝的整體速率，亦不會帶來額外的好處。

水果富含醣類、纖維和複雜的碳水化合物，所以比白麵包等簡單的碳水化合物需要更長的消化時間，可以提供長時間飽腹感。亦可提高血糖水平，並提供營養及維持能量。食用具有健康脂肪或蛋白質的水果可以提供平衡和更可持續的能量。

木瓜、菠蘿：含有消化酵素，可避免消化不良。

4）患糖尿病幾時吃？

根據澳洲悉尼大學一項研究，假如與正餐一同食用水果，消化系統會將水果與其他蛋白質、纖維或脂肪含量高的食物搭配消化及分解，有助於減慢糖分進入小腸的速度，糖尿病患者一次吸收的糖量較少，可以減慢總體血糖水平的上升幅度。北京協和醫學院的研究還表明，水果中的可溶性纖維可以減少血糖升高，這對糖尿病患者非常有益。

蘋果、番茄、牛油果：糖尿病患者需小心留意水果的糖分攝取以控制血糖指數。《Diabetes Care》一項研究指，含碳水化合物和醣類的水果會更快地進入血液，導致血糖水平大幅上升，對糖尿病患者造成不良影響。糖尿病患者可選擇低GI水果如蘋果、番茄和牛油果，糖分較低。

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什麼人吃水果會更有功效：

5）吃水果助減肥？

由於水果的纖維量較高，因此可以幫助人們長時間保持飽腹感，避免正餐攝取過多卡路里，所以有不少人在減肥時吃水果。

無花果、西柚：根據《J Nutr.》的研究，高纖維飲食的確可以幫助降低食慾。 由於水果的卡路里較低，用以代替其他高熱量的零食會促進體重減輕，因此的確可以透過吃水果減肥。吃營養豐富而且熱量低的水果，能加速分解體內的脂肪，和促進腸道蠕動，使減肥效果更顯著。

6）妊娠糖尿病患者可以吃水果？

妊娠糖尿病是指女性在懷孕期間患上糖尿病，荷爾蒙的變化導致碳水化合物不耐受。如果擔心無法控制血糖，那麼早上妊娠激素最高的時期應避免吃水果。《J Am Diet Assoc》的研究表明，早上通常是妊娠糖尿病中碳水化合物最不耐受、最嚴重的時候。

車厘子、奇異果：具豐富維他命C，或促進胰島素分泌的花青素都適合患者食用。

資料參考：healthline，Medical News Today