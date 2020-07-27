【便秘穴位】助腸道蠕動7大穴位按幾耐最好？按完再揉肚效果更佳

便秘是都市人常見的腸胃問題之一，腹脹不適令人心急焦躁，更會影響生理和心理健康！除了多飲水、進食蔬果等方法外，原來透過按摩穴位也可以紓緩便秘引致的不適，刺激腸道蠕動，改善便秘問題！
便秘主要的成因主要分三種：攝取太少膳食纖維、忍大便、以及壓力大。都市人上班早出晚歸，日常作息不規律、經常捱夜，三餐不定時之餘，加上常吃高鹽高鈉食物，少吃蔬果和飲水，種種習慣均容易引發便秘。
按圖了解便秘的3大類型：
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註冊中醫師徐澤昌（Roy）稱，以下穴位有和腸通便的作用，能理氣通腑，加強胃腸蠕動，正確的按穴方法是：
- 毋須全部一起按，每次選擇數個穴位
- 每個穴位按摩1至3分鐘
- 再順時針按摩腹部約8分鐘
按圖看7大紓緩便秘穴位：
1. 支溝穴
位置：手背橫紋後三寸（約4隻手指合上寬度）的前臂，兩骨之間的凹陷處
功效：清熱通下、改善大小二便
2. 尺澤穴
位置：手肘橫紋內側
功效：清宣肺氣、有瀉火作用
3. 曲池穴
位置：手肘橫紋與骨頭間的凹陷處
功效：清瀉腑熱、祛除風濕、調理氣血
4. 天樞穴
位置：肚臍左右各2寸（約2指寬度）處
功效：通調大腸腑氣、健脾祛濕、理氣消滯
5. 中脘穴
位置：肚臍對上約4寸處，位於上腹位正中線
功效：疏調大腸、健脾祛濕、理氣消滯
6. 大橫穴
位置：肚臍左右各4寸（約4指寬度）處
功效：溫中理腸、和腸通便
7. 氣海穴
位置：腹部中線，肚臍下方約1.5寸（約為食指、中指合攏寬度）處
功效：健運脾氣以助通便
便秘可能是部分嚴重疾病的警號，有腸胃肝臟科專科醫生提醒，若同時出現以下症狀，就要求醫（按圖）：
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資料來源 ：註冊中醫師徐澤昌
註冊中醫師徐澤昌（受訪者提供）
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