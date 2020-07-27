【便秘穴位】助腸道蠕動7大穴位按幾耐最好？按完再揉肚效果更佳

便秘是都市人常見的腸胃問題之一，腹脹不適令人心急焦躁，更會影響生理和心理健康！除了多飲水、進食蔬果等方法外，原來透過按摩穴位也可以紓緩便秘引致的不適，刺激腸道蠕動，改善便秘問題！

便秘主要的成因主要分三種：攝取太少膳食纖維、忍大便、以及壓力大。都市人上班早出晚歸，日常作息不規律、經常捱夜，三餐不定時之餘，加上常吃高鹽高鈉食物，少吃蔬果和飲水，種種習慣均容易引發便秘。

按圖了解便秘的3大類型：

+ 9 + 8 + 7

相關文章：【便秘】忍大便少吃菜3類型便秘 肌肉訓練1周見效40年便秘搞掂

註冊中醫師徐澤昌（Roy）稱，以下穴位有和腸通便的作用，能理氣通腑，加強胃腸蠕動，正確的按穴方法是：

- 毋須全部一起按，每次選擇數個穴位

- 每個穴位按摩1至3分鐘

- 再順時針按摩腹部約8分鐘

按圖看7大紓緩便秘穴位：

+ 22 + 21 + 20

1. 支溝穴

位置：手背橫紋後三寸（約4隻手指合上寬度）的前臂，兩骨之間的凹陷處

功效：清熱通下、改善大小二便

2. 尺澤穴

位置：手肘橫紋內側

功效：清宣肺氣、有瀉火作用

3. 曲池穴

位置：手肘橫紋與骨頭間的凹陷處

功效：清瀉腑熱、祛除風濕、調理氣血

4. 天樞穴

位置：肚臍左右各2寸（約2指寬度）處

功效：通調大腸腑氣、健脾祛濕、理氣消滯

5. 中脘穴

位置：肚臍對上約4寸處，位於上腹位正中線

功效：疏調大腸、健脾祛濕、理氣消滯

6. 大橫穴

位置：肚臍左右各4寸（約4指寬度）處

功效：溫中理腸、和腸通便

7. 氣海穴

位置：腹部中線，肚臍下方約1.5寸（約為食指、中指合攏寬度）處

功效：健運脾氣以助通便

便秘可能是部分嚴重疾病的警號，有腸胃肝臟科專科醫生提醒，若同時出現以下症狀，就要求醫（按圖）：

+ 6 + 5 + 4

相關文章：【便秘】飲鹽水清腸去宿便有效？大肚腩2大特徵知肥胖或宿便作怪

資料來源 ：註冊中醫師徐澤昌

註冊中醫師徐澤昌（受訪者提供）

相關文章：【便秘】糞便7種形狀知腸胃狀況 似堅果代表什麼？附防便秘飲食