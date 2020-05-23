【經痛】經期間要補充2種維他命　營養師指吞拿魚多士有效止痛！

經痛，是很多女士都會遇到的問題，每月一次，痛得非躺在床上不可，很影響日常工作和上班。坊間有不少紓緩經痛的方法，例如：貼暖包、食止痛藥、飲寶礦力等，究竟中醫師和營養師又有甚麼建議？

ViuTV曾有一個健康節目《維他命師》，請來中西醫、營養師等講解各種健康問題及奇難雜症，其中兩集就提到經痛。主持人先講到排卵問題，很多時候我們說男士會「精盡人亡」，但原來女性反而才是會「卵盡」的一方。卵子是消耗品，女性一出生，卵巢內已有100萬卵子蓄勢待發，但當中只有500粒可孕育成新生命。每個排卵周期約為28日，1年有13粒卵子成熟，500粒卵子即大約用到38年。假設一位女性12歲開始有生育能力，38年排卵期即直到50歲，正正就是停經的時間。

女性一般由10-12歲左右開始有月經，直至50歲收經，步入更年期。（ViuTV節目《維他命師》截圖）

經痛因平滑肌收縮

如果一個女士有經痛問題，隨時可痛足幾十年，實在煎熬得很。營養師估計有15%女士，因為經痛原因要請假，究竟甚麼情況會引致經痛呢？

請按下圖睇經痛成因：

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除了經痛之外，女士還會遇到經血深色和有血塊等問題，中醫許懿清就指出，此為「血瘀」問題，血瘀跟體質有關，因為「寒則凝」原則，就像將水雪成冰一樣，虛寒者經血也易凝固成血塊，當氣血運行不暢便會引起經痛，因此中醫提倡「寧願溫通，不要寒凝」，這便解釋了為何女士不宜飲凍飲，因會引起宮寒。中醫師說，夏天天氣熱，很多女士都受不了凍飲的誘惑，經期特別痛，所以一般都建議除了在經期時要戒凍飲，就連月經周期前都盡量不宜飲凍飲，飲暖水反而有幫助，因為血管會鬆，痛楚便得以紓緩。

中西方的經痛食療

營養師余思行就介紹了一些經痛適宜食用的食品，而本身為Gordon Ramsay徒弟的名廚蔡家富，就遵照著這此建議，創作出適合女生食用的輕怡止痛小食，製作過程也是相當簡單，即使本身不會下廚亦無需擔心。

請按下圖睇經痛適合吃甚麼：

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至於中醫又如何紓緩經痛呢？許懿清醫師都有一些主治經痛的食療，又另外提到兩樣家中常見的食材，都對止痛有幫助。

請按下圖睇中醫建議：