【抗衰老】起床照鏡點解咁醜？7個小習慣令皮膚老化睡姿都有關！

你有沒有這個經歷，早上照鏡子時，忽然發現自己怎麼那麼醜！新長出來的兩道法令紋，眼尾也隱約出現了魚尾紋，更別說毛孔粗大、臉上坑坑疤疤。其實這些讓你老態畢露的瑕疵，都可能是因為平時我們一些不經意的小習慣造成的。

7個不經意習慣讓你的臉老得比較快（點擊下圖看清！）

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1. 笑太多：容易長皺紋

大哭、大笑、瞇眼、皺眉，這些豐富的面部表情常常會牽動皮膚，造成「動態紋」。年輕的時候，皮膚彈性好，即便做了各種誇張的表情，這種動態紋也很快就會恢復。可是隨著年紀的增長，皮膚恢復能力減弱，如果還不停拉扯表面的皮膚，這種動態紋就容易被固定下來，變成「靜態紋」。

一旦靜態紋、也就是皺紋生成，光靠面部按摩和護膚品是無法消除了，只能藉助某些醫美手段。但醫美手段也具有一定的局限性和危險性，因此上了年紀的人，如果想要減少皺紋生成，平時的表情管理也很重要。

2. 洗臉不洗髮際線：毛孔堵塞

平常洗臉時，洗面乳的泡沫，其實很容易就會黏在髮際線上，但這個部位的清洗又常常會被大家忽視。如果不加以注意，又或者只是用毛巾擦去的話，泡沫仍會殘留在髮際線上，給皮膚和頭皮帶來刺激，不僅容易造成毛孔堵塞長痘，還有過敏的風險。除了髮際線，脖子和鼻子兩側也要注意同樣的問題。

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3. 側著睡：加深法令紋

英國美容皮膚科醫師協會發現，側臥會導致鼻唇部壓力過大，加重法令紋。從預防皺紋的角度來說，仰臥是比較好的姿勢，而且這個姿勢不壓迫身體器官，能使頭、頸以及脊椎處於自然的生理曲線，防止脖子和後背疼痛。唯一的缺點就是，對打鼾的人來說，枕邊人可就辛苦了。

另外補充，俯臥則是最壞的一種睡姿，會使胸部受壓，影響呼吸，容易使人做惡夢。患有心臟病、高血壓、腦血栓的人都應避免俯臥。

4. 不防曬：導致曬斑、皮膚癌

防曬的重要性，不僅僅是為了防止曬黑，而是為了防止紫外線對人體細胞造成的傷害。在到達地球表面的紫外線輻射中，大約95%是長波紫外線（UVA），這種紫外線不僅會讓皮膚過早老化，導致皺紋、曬斑等，還可能導致皮膚癌。

而對於一些疾病患者來說，例如日光性蕁麻疹、紅斑狼瘡、白斑等患者，防曬也能預防和減少一些症狀的復發次數。

因此，建議除了那些每天宅在家的人，大部分人都需要做好防曬，而且是一年四季都需要，不論晴雨天！

對於防曬乳的選擇，大家應根據實際情況進行合理挑選：

- 陰天或在室內：可選擇SPF15，PA＋的產品 - 上下班或短時間戶外運動：可選擇SPF30，PA++的產品 - 高原地區或長時間戶外運動：可選擇SPF30+（或以上），PA+++的產品

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5. 常用牙籤：牙縫愈來愈大

吃完飯，很多人喜歡拿根牙籤剔剔牙，去除嵌在牙縫內的食物殘渣。如果大家正確使用、力度適中，那麼問題也不大，但事實上，多數人使用牙籤時都過於粗魯，牙籤尖端頂入牙縫，使得兩顆牙齒暫時分開，長此以來牙間隙只會愈來愈寬。而且牙籤很尖，一不小心就容易戳傷牙齦，導致牙齦萎縮。因此，建議大家使用牙線，少用牙籤。

6. 愛吃甜食／油炸食物：毛孔粗大

造成毛孔粗大的一個很重要的原因就是皮脂過多，而日常的飲食也會促使皮脂腺分泌油脂增多，進一步加劇毛孔粗大。另外，人體的荷爾蒙、睡眠狀態、心情情緒也對皮脂腺分泌有影響。對此，建議在日常生活中做好以下幾點：

- 不挑食，注意補充維他命：維他命A有助於改善角化過度，B群維他命可以抑制皮脂分泌過旺。 - 及時清潔，改變不良護膚習慣：正確洗臉，避免使用撕拉鼻膜或是用挑、擠的方式刺激皮膚。 - 注意防曬和充足的睡眠，保持良好的心情：也可以使用一些幫助角質代謝的產品，比如含水楊酸、果酸等成分的護膚品，不過酸類產品建議要先看過醫生喔！

7. 睡太晚：造成眼袋和黑眼圈

缺乏充足的睡眠、過度用眼等，都會讓黑眼圈和眼袋更加明顯。雖然對於熬夜的時間點沒有明確定義，但普遍認為超過晚上11點睡就算是熬夜。因為人在夜間0點~4點之間容易獲得深睡眠，正常成年人一般在入睡60分鐘後才會進入第一次深睡眠。

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